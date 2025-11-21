Ηλιάνα Παπαγεωργίου για Έλενα Χριστοπούλου: «Η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται, δεν υπάρχει κάτι άλλο»

«Σίγουρα πια είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για μένα», ανέφερε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλώντας για τις αλλαγές που έχει κάνει στη ζωή της αλλά και για την δικαστική διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το μεσημέρι της Παρασκευής (21.11.2025), στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Το μοντέλο και παρουσιάστρια μίλησε για την διαφορετική διαχείριση που έχει πλέον στα συναισθήματα της καθώς και για τη δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραδέχθηκε αρχικά πως «δεν λέω τα μυστικά μου, όχι. Ίσως να έλεγα το μισό μυστικό μου, ολόκληρο όμως πια δεν θα το έλεγα».

«Νομίζω ότι η ζωή σου έχει φτιάξει αυτόν τον χαρακτήρα που έχεις τώρα γιατί είδες και προδοσίες και πραγματάκια, τρίφτηκες μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις» υπογράμμισε, στη συνέχεια η παρουσιάστρια της εκπομπής.

Τότε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απάντησε: «Ναι, ισχύει αυτό και το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι, το αναγνωρίζω και το καταλαβαίνω. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι δεν είμαι πια αυτό το κορίτσι που είχε τη χαρά, την αφέλεια και όλη αυτή την ελευθερία και την εμπιστοσύνη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και πρόσθεσε: «Σίγουρα πια είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για μένα. Τα σκέφτομαι δύο και τρεις φορές όλα πλέον».

«Με την Έλενα Χριστοπούλου υπάρχει πλέον μια δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται και αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο», συμπλήρωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Υπενθυμίζεται ότι το γνωστό μοντέλο, με αγωγή που κατέθεσε εναντίον της πρώην μάνατζερ της, απαιτεί από την Έλενα Χριστοπούλου, να της καταβάλλει το αστρονομικό ποσό του 1.000.000 ευρώ για ηθική βλάβη, ενώ στη μήνυση της ζητεί και την ποινική δίωξη της για τέσσερα κακουργήματα: Της υπεξαίρεσης, της πλαστογραφίας, της παραβίασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων με οικονομικό αντικείμενο άνω των 120.000 και της υπεξαγωγής εγγράφων.