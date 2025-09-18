Intervision: Η ρωσική Eurovision ξεκινά και η Ελληνίδα Βασιλική Καραγιώργου θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ

Η Ρωσία έχει ετοιμάσει τη δική της Eurovision, που αποκαλεί Intervision και μια Ελληνίδα, η Βασιλική Καραγιώργου θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ. Ο διαγωνισμός παραπέμπει στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, όταν για λίγο τη δεκαετία του 1960 και του 1970, υπήρξε ένα ανάλογο σόου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στον αποκλεισμό της Ρωσίας από τη Eurovision το 2022, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία στις 26 Φεβρουαρίου.

Ο διαγωνισμός Intervision αρχίζει στις 20 Σεπτεμβρίου και παρουσιάζεται ως ένας «αποπολιτικοποιημένος» εορτασμός της μουσικής. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διόρισε ανώτερα στελέχη του Κρεμλίνου στο διοικητικό συμβούλιο και την οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού και συγκεκριμένα τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Ντμίτρι Τσερνιτσένκο και τον υπεύθυνο εσωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Σεργκέι Κιριένκο, ο οποίος θα ηγείται του εποπτικού συμβουλίου.

Η Vassy, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Βασιλική Καραγιώργου, γεννήθηκε στην Αυστραλία από Έλληνες μετανάστες, αλλά απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ανέβασε πριν λίγες ημέρες φωτογραφίες από τις φετινές διακοπές της στην Σκόπελο. Στην πορεία της έχει συνεργαστεί με κορυφαίους DJs, όπως ο David Guetta και ο Tiësto ενώ, το 2023, έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο ICON στα Electronic Dance Music Awards.

Η Vassy είναι υποστηρικτής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς είναι πρέσβειρα της καμπάνιας NOH8 , μιας οργάνωσης που προωθεί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Η ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια θα εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αποχώρηση του R&B καλλιτέχνη B. Howard για «οικογενειακούς λόγους» λίγες μέρες πριν από την έναρξη του μουσικού διαγωνισμού, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Ακούστε εδώ τα 23 τραγούδια του διαγωνισμού (στις ΗΠΑ έχουν ακόμα το τραγούδι του B. Howard και όχι της Vassy).

Η Eurovision πάντως θα διαξαχθεί την άνοιξη του 2026. Η ΕΡΤ ανακοίνωσε την Τετάρτη (17-09-2025) τις αλλαγές που θα υπάρξουν φέτος στον εθνικό τελικό, με τη διεξαγωγή δύο ημιτελικών.