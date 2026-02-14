J2US: Η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης αναβίωσαν σκηνή από την σειρά «Είσαι το ταίρι μου»

Η Βίκυ Σταυροπούλου έφτασε στην πρεμιέρα του J2US συνοδευόμενη από τον Αλέξη Γεωργούλη με μήνυμα για την ημέρα των ερωτευμένων.

Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου μπήκαν στο πλατό πάνω στη μηχανή αναβιώνοντας τη σκηνή από τη σειρά «Είσαι το ταίρι μου».

Η Βίκυ Σταυροπούλου αιτιολογώντας την εμφάνισή της ανέφερε: «Είχα απογευματινή παράσταση δεν προλάβαινα να έρθω, θα με δείτε μετά υπέρλαμπρη, είχα ένα ραντεβού, συγγνώμη που άργησα, συνοδεύομαι…

Βγάλε μωρό μου το κράνος…» είπε στον Αλέξη Γεωργούλη, με εκείνον να αποκαλύπτει το πρόσωπό του.

«Ήρθα να πω ένα χρόνια πολλά στη Βίκυ, λόγω της ημέρας και να μου πει και αυτή ένα χρόνια πολλά και να σε κάνουμε να ζηλέψεις», ανέφερε ο Αλέξης Γεωργούλης στην πρεμιέρα του J2US ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.