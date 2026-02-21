Media

Just the 2 of Us: «Άστραψε και βρόντηξε» η Γαρμπή στον Gio Kay – «Οι άνθρωποι που είμαστε εδώ, δεν είμαστε τυχαίοι»

Ανέβηκε το «θερμόμετρο» στο «Just the 2 of us» το βράδυ του Σαββάτου (21/2/26)
Just the 2 of Us: «Άστραψε και βρόντηξε» η Γαρμπή στον Gio Kay – «Οι άνθρωποι που είμαστε εδώ, δεν είμαστε τυχαίοι»

«Μου κάνει εντύπωση η αντίδρασή σας. Νομίζω δεν δέχεστε την κακή κριτική. Οι άνθρωποι που είμαστε εδώ, δεν είμαστε τυχαίοι» είπε η Καίτη Γαρμπή απευθυνόμενη στον Gio Kay, το βράδυ του Σαββάτου, στο «Just the 2 of us».

«Δηλαδή, μιλάει η Ελένη Δήμου και την αντιμετωπίζετε κάπως ειρωνικά. Τώρα μιλάει ο κύριος Φασουλής και μιλάτε με τον φίλο σας εκεί. Κάνουμε μία δουλειά εμείς εδώ» πρόσθεσε η Καίτη Γαρμπή απευθυνόμενη στον Gio Kay. 

Εκείνος, με τη σειρά του, της απάντησε ότι «απλά περνάω καλά. Είμαστε εδώ για πάρτι. Σας ακούω και σας νιώθω 100%».

«Ίσως είναι η γλώσσα. Δεν τα καταλαβαίνει όλα αυτά που λέτε» έσπευσε να πει ο Νίκος Κοκλώνης…

«Άμα λοιπόν δεν το καταλαβαίνει, θα πρέπει να μας βλέπει πιο σοβαρά και όχι χαμογελαστά, ειρωνικά» τόνισε η Καίτη Γαρμπή. 

«Χαίρομαι να μας παίρνετε σοβαρά, γιατί και εμείς κάνουμε πολύ σοβαρά τη δουλειά μας εδώ» συμπλήρωσε η Καίτη Γαρμπή.

