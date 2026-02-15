Media

Καίτη Γαρμπή: «Για τη συνθήκη της Eurovision 2026 θα είναι πάρα πολύ καλός ο Ακύλας»

«Σίγουρα μου λείπει η Δέσποινα Βανδή από το J2US ήμασταν μαζί δύο χρόνια», σχολίασε
Καίτη Γαρμπή
Φωτογραφία αρχείου NDP

«Το θέμα είναι να μπούμε στην πεντάδα, μακάρι να βγούμε και πρώτοι», σχολίασε η Καίτη Γαρμπή για τη Eurovision.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» παραχώρησε η Καίτη Γαρμπή. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για το J2US, αλλά και για τη Eurovision.

«Ήμουν αγχωμένη στην αρχή, αλλά τώρα κυλάνε όλα πολύ όμορφα», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Είπα αμέσως το ναι στον Νίκο Κοκλώνη, είναι φίλος, το J2US το αγαπάμε όλοι. Σίγουρα μου λείπει η Δέσποινα Βανδή, ήμασταν μαζί δύο χρόνια», συνέχισε.

Για τη Eurovision, η Καίτη Γαρμπή απάντησε: «Έχει ωραίες φωνές, αλλά για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός ο Ακύλας. Το θέμα είναι να μπούμε στην πεντάδα, μακάρι να βγούμε και πρώτοι».

