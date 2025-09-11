Κακές Ιδέες: Η νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα ξεκινά στο COSMOTE CINEMA

Πιο δημοφιλή
Μη χάσετε
Media: Περισσότερα άρθρα
«Είχες να κάνεις με τη Βίσση, τη Βανδή, τώρα το να ασχοληθώ με έναν πρώην παίκτη ριάλιτι το έχω γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια», πρόσθεσε ο πρώην εκδότης
Ο οικοδεσπότης της εκπομπής Τάκης Χατζής διαφώνησε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρο Μαργαρίτη και οι τόνοι ανέβηκαν
Ο Δημήτρης Μαρέδης περιέγραψε το παρασκήνιο της συνάντησής του με τη Ζέττα Μακρή: «Ήμασταν φίλοι, κάναμε παρέα»
"Η κα. Μακρή, όπως η ίδια είπε, είχε μια προνομιακή σχέση με τα ΜΜΕ, είχε μια προνομιακή σχέση μαζί μου" τόνισε ο Δημήτρης Μαρέδης.
Λέγεται «The Wall» και φιλοδοξεί να κερδίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών
Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη
Ξέσπασε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Προσπαθεί να διαφημίσει την εκπομπή του πάνω σε πρώην παρουσιάστριά του»
Ο γνωστός δημοσιογράφος δεν αποκάλυψε το όνομα του προσώπου που λειτουργεί με... υπόγειες - όπως ισχυρίζεται - μεθόδους
Έρχεται η νέα εκπομπή της Ελένης Τσολάκη – Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» κάνει πρεμιέρα στις 20 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1
Αφροδίτη Γραμμέλη και Πέτρος Κωστόπουλος στην ομάδα της
Μεγαλύτερη διάρκεια για την πρωινή εκπομπή του MEGA