Κακές Ιδέες: Η νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα ξεκινά στο COSMOTE CINEMA

Ένα καστ γεμάτο εκπλήξεις με αγαπημένους ηθοποιούς
Γρηγόρης Μελάς

Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά «Κακές Ιδέες» με την υπογραφή των Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα, σε σκηνοθεσία Διονύση Ατζαράκη και σε συμπαραγωγή COSMOTE TV.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα στις 23:00 η κωμική σειρά 6 επεισοδίων θα είναι αποκλειστικά στο COSMOTE CINEMA 1HD, ενώ αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand, σε 4Κ ανάλυση.

Στο επίκεντρο της ιστορίας ο Αλέξης (Διονύσης Ατζαράκης) που είναι υπάλληλος γραφείου και σιχαίνεται τη δουλειά του.

Ωστόσο, η ανιαρή καθημερινότητά του παίρνει ξαφνικά άλλη τροπή, όταν μία οφειλή της οικογενείας του, τον φέρνει αντιμέτωπο με το οργανωμένο έγκλημα και έναν μαφιόζο που απαιτεί την εξόφληση του χρέους.

Τότε, ο Αλέξης ενορχηστρώνει μια περίπλοκη ληστεία, ελπίζοντας πως τίποτα δεν θα πάει στραβά. Τελικά, όμως, όλα πάνε στραβά και η ζωή του αλλάζει για πάντα.

Ο Θωμάς Ζάμπρας, ο Διονύσης Ατζράκης και η Μαίρη Συνατσάκη

Ο Αντίνοος Αλμπάνης

Στο καστ της σειράς συμμετέχουν πολλοί γνωστοί και αγαπημένοι ηθοποιοί, όπως οι: Διονύσης Ατζαράκης, Θανάσης Αλευράς, Μαίρη Συνατσάκη, Θωμάς Ζάμπρας, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Καβογιάννη, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Γεράσιμος Γεννατάς, Αντίνοος Αλμπάνης, Νάντια Μπουλέ, Θοδωρής Αθερίδης, Jerome Kaluta, Σωτήρης Καλυβάτσης, Λευτέρης Ελευθερίου, Γιάννης Σαρακατσάνης, Ανδρέας Πασπάτης, Δημήτρης Καμπόλης, Δημήτρης Σαμόλης, Σπύρος Μπιμπίλας, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιάννης Ποιμενίδης, Πασχάλης Τσαρούχας, Τζένη Μελιτά και πολλοί ακόμα.

Οι «Κακές Ιδέες» είναι μια παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή της COSMOTE TV και της Atza Productions.

