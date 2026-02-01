Καλά θα πάει κι αυτό – επόμενα επεισόδια: Αποκαλύπτεται πως Χαρίκλεια και Φιλιώ «στρατολόγησαν» τη Δώρα

Με 3 ανατρεπτικά επεισόδια επιστρέφει το «Καλά θα πάει κι αυτό» αυτήν την εβδομάδα, τα οποία θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη 2 με 4 Ιανουαρίου 2026, στην ΕΡΤ1 και στις 22:00.

Η Μιχαέλα είναι στο γραφείο του Πάρι, όταν εμφανίζεται ξαφνικά στην εταιρία η Χαρίκλεια με τη Φιλιώ, και ο Πάρις με τον Τζόνι προσπαθούν πανικόβλητοι να την κρύψουν. Στην ίδια επίσκεψη αποκαλύπτεται ότι η Χαρίκλεια και η Φιλιώ είχαν «στρατολογήσει» κρυφά τη Δώρα για να τους δίνει πληροφορίες από μέσα. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, Καλά θα πάει κι αυτό.

Καλά θα πάει κι αυτό: Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 53ο. Η Μιχαέλα είναι στο γραφείο του Πάρι, όταν εμφανίζεται ξαφνικά στην εταιρία η Χαρίκλεια με τη Φιλιώ, και ο Πάρις με τον Τζόνι προσπαθούν πανικόβλητοι να την κρύψουν. Στην ίδια επίσκεψη αποκαλύπτεται ότι η Χαρίκλεια και η Φιλιώ είχαν «στρατολογήσει» κρυφά τη Δώρα για να τους δίνει πληροφορίες από μέσα. Παράλληλα, στο ψαράδικο, ο «λογιστής» της μαφίας απειλεί, αλλά απομακρύνεται από τον μπράβο του Κλεομένη. Η Νάταλι προχωρά το σχέδιο εξαγοράς του ψαράδικου και του AI, ανοίγοντας τον δρόμο για επέκταση. Η ένταση ανεβαίνει επικίνδυνα, ενώ η Μιχαέλα είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 54ο. Ο Τζόνι πενθεί τον πατέρα του και ανοίγεται στη Νάταλι, με τους δυο τους να έρχονται πιο κοντά. Ο Απόλλωνας καταλαβαίνει ότι η Μιχαέλα είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τον Πάρι και στήνει τρόπο να την ξεσκεπάσει. Παράλληλα, η Ελισάβετ ζητά επειγόντως βοήθεια από τον Απόλλωνα, ενώ η Κατερίνα υποψιάζεται ότι κάτι αλλάζει στη σχέση Νάταλι–Τζόνι. Την ίδια στιγμή, η Μιχαέλα στέλνει μήνυμα στον Πάρι ότι πρέπει να μιλήσουν άμεσα και τον περιμένει έξω από την εταιρία. Ο Πάρις κατεβαίνει να τη συναντήσει, ενώ πλησιάζει καταιγίδα κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 55ο. Η Ρόδω και η Χαρίκλεια συναντιούνται κρυφά στο παλιό σπίτι των παιδιών τους και πέφτουν πάνω σε “ίχνη” που τις βάζουν σε υποψίες. Ο Πάρις και η Μιχαέλα προσπαθούν να κρατήσουν αποστάσεις μετά τη νύχτα τους, αλλά το μεταξύ τους γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο. Ο Απόλλωνας αρχίζει να συνδέει στοιχεία και ετοιμάζει κίνηση για να αποκαλύψει την αλήθεια. Παράλληλα η Νάταλι και ο Τζόνι ξαναπαγώνουν, μεταξύ τους, ενώ στην εταιρία ανεβαίνει η ένταση και τα μυστικά πιέζουν να βγουν στην επιφάνεια.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.