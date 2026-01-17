Καλά θα πάει κι αυτό – επόμενα επεισόδια: Απόλλωνας και Ελισάβετ μπλέκουν σε μια επικίνδυνη επανασύνδεση

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό» που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη 19 με 21 Ιανουαρίου 2026, στην ΕΡΤ1 και στις 22:00.

Η Μιχαέλα και ο Πάρις παραμένουν συναισθηματικά δεμένοι, παρότι οι ζωές τους εξελίσσονται παράλληλα και γεμάτες εκκρεμότητες. Η Μιχαέλα προσπαθεί να προστατεύσει τον Ερρίκο έπειτα από ένα βίαιο και τραυματικό περιστατικό ενώ ο Τάσος συγκρούεται ανοιχτά με την Τίνα, αποκαλύπτοντας βαθιές ρήξεις, απειλές και οικονομικά αδιέξοδα. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς «Καλά θα πάει αυτό» που παίζει στην ΕΡΤ1.

Καλά θα πάει κι αυτό: Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Eπεισόδιο 47ο. Η Μιχαέλα και ο Πάρις παραμένουν συναισθηματικά δεμένοι, παρότι οι ζωές τους εξελίσσονται παράλληλα και γεμάτες εκκρεμότητες. Ο Απόλλωνας και η Ελισάβετ μπλέκουν ξανά σε μια επικίνδυνη επανασύνδεση, φορτωμένη με μυστικά και ένταση. Η Ντιέγκο στέκεται στο πλευρό του Τζόνι σε μια κρίσιμη οικογενειακή δοκιμασία. Η Μιχαέλα προσπαθεί να προστατεύσει τον Ερρίκο έπειτα από ένα βίαιο και τραυματικό περιστατικό. Την ίδια στιγμή, ο Τάσος συγκρούεται ανοιχτά με την Τίνα, αποκαλύπτοντας βαθιές ρήξεις, απειλές και οικονομικά αδιέξοδα.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Eπεισόδιο 48ο. Ο Πάρις επιστρέφει αιφνιδιαστικά στην εταιρία και η επανεμφάνισή του φέρνει αναστάτωση και κρυφές εντάσεις. Η Μιχαέλα βρίσκεται ξανά απέναντί του ως υφιστάμενή του, με το παρελθόν τους να φορτίζει επικίνδυνα το παρόν. Ο Τάσος αποφασίζει να κόψει οριστικά τις εξαρτήσεις και να συγκρουστεί με ό,τι τον κρατούσε πίσω. Ο Τζόνι παλεύει με το επικείμενο τέλος του πατέρα του, ενώ ο Απόλλωνας φοβάται ότι το παλιό τραύμα του Πάρι μπορεί να ξανανοίξει. Όλα δείχνουν ότι μια νέα, εκρηκτική ισορροπία αρχίζει.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Eπεισόδιο 49ο. Η υγεία του Ερρίκου επιδεινώνεται αιφνίδια, αναγκάζοντας τη Μιχαέλα και τον Πάρι να δράσουν κρυφά και γρήγορα. Η ένταση ανάμεσά τους κορυφώνεται και ξεπερνά τα όρια της αυτοσυγκράτησης. Ο Τζόνι βιώνει την οριστική απώλεια του πατέρα του, βρίσκοντας απρόσμενη παρηγοριά στη Νάταλι. Ο Απόλλωνας παγιδεύεται σε έναν επικίνδυνο εκβιασμό που απειλεί τους πάντες γύρω του. Ο Τάσος αποφασίζει να εξαφανιστεί, ενώ τα μυστικά αρχίζουν να τους βαραίνουν όλους.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.