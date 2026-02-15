Καλά θα πάει κι αυτό – επόμενα επεισόδια: Η Κατερίνα αποκαλύπτει με DNA ποιος είναι ο αληθινός πατέρας της Τζίνη

Με 3 ανατρεπτικά επεισόδια επιστρέφει το «Καλά θα πάει κι αυτό» αυτήν την εβδομάδα, τα οποία θα προβληθούν τη Δευτέρα έως την Τετάρτη 16 με 18 Φεβρουαρίου, στην ΕΡΤ1 και στις 22:00.

Καλά θα πάει κι αυτό: Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 58ο. Η Μιχαέλα και ο Πάρις ανοίγουν παλιές πληγές, εξομολογούνται αλήθειες που τους σημάδεψαν και αποφασίζουν να συναντιούνται κρυφά δείχνοντας εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Η Κατερίνα αποκαλύπτει με DNA και οικονομικά στοιχεία ποιος είναι ο αληθινός πατέρας της Τζίνη, ξεσκεπάζοντας τη διπλή ζωή της Τίνας. Η Ντιέγκο καταρρέει όταν συνειδητοποιεί πως ο Απόλλωνας μπορεί να είναι αδελφός της. Ο Τζόνι και η Νάταλι ζουν ένα παθιασμένο ειδύλλιο, ενώ εκείνη κρύβει τις προθέσεις της. Ο Πάρις εμπιστεύεται στη Μιχαέλα έναν επικίνδυνο κρυπτογραφικό δίσκο προμηνύοντας ανατροπές.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 59ο. Στο δείπνο της Χαρίκλειας, το κρυφό πάθος Νάταλι–Τζόνι φουντώνει επικίνδυνα, χωρίς ακόμη να αποκαλυφθεί. Η Φιλιώ αρχίζει να υποψιάζεται, ενώ η Χαρίκλεια χαίρεται που έχει «ενωμένη» την οικογένεια.

Στην εταιρεία, έρχονται στο φως σοβαρά στοιχεία για το παρελθόν του Πανταζόπουλου. Η Ντιέγκο παλεύει με την πιθανότητα ότι ο Απόλλωνας είναι συγγενής της. Η Μιχαέλα φυλά τον κρυπτογραφικό δίσκο του Πάρι, καθώς σχέσεις και ισορροπίες δοκιμάζονται.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 60ό. Η Χαρίκλεια καταρρέει όταν επανεμφανίζεται ο μεγάλος έρωτας του παρελθόντος της, ενώ η Φιλιώ ξαναζεί τη δική της χαμένη ιστορία. Η Ντιέγκο έρχεται αντιμέτωπη με τον πατέρα της και αλήθειες που δεν μπορούν πια να κρυφτούν. Η Νάταλι και ο Τζόνι βυθίζονται σε ένα παθιασμένο ειδύλλιο με μυστικά και σχέδια για το μέλλον.

Η Μιχαέλα αποφασίζει να ζήσει τον έρωτά της, καθώς όλα γύρω της μπαίνουν σε τροχιά σύγκρουσης.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.