Καλά θα πάει κι αυτό – επόμενα επεισόδια: Η Μιχαέλα είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί μπροστά στη Χαρίκλεια

Με 3 ανατρεπτικά επεισόδια επιστρέφει το «Καλά θα πάει κι αυτό» αυτήν την εβδομάδα, τα οποία θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη 26 με 28 Ιανουαρίου 2026, στην ΕΡΤ1 και στις 22:00.

Στο ψαράδικο αποτρέπεται την τελευταία στιγμή μια μαφιόζικη απειλή από τον «λογιστή», με την παρέμβαση του μπράβου του Κλεομένη ενώ η Μιχαέλα είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί μπροστά στη Χαρίκλεια, απειλώντας να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, «Καλά θα πάει κι αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλά θα πάει κι αυτό: Δευτέρα 26.01.2026

Eπεισόδιο 50ό. Η Μιχαέλα εμφανίζεται απρόσμενα στην εταιρεία και ο Πάρις με τον Τζόνι πανικοβάλλονται, προσπαθώντας να την κρύψουν γιατί την ίδια στιγμή καταφθάνει η μητέρα του, Χαρίκλεια, με τη Φιλιώ για ξαφνική επίσκεψη. Παράλληλα, στο ψαράδικο αποτρέπεται την τελευταία στιγμή μια μαφιόζικη απειλή από τον «λογιστή», με την παρέμβαση του μπράβου του Κλεομένη. Η Νάταλι προχωρά τα σχέδια εξαγοράς του ψαράδικου και του AI συστήματος, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγάλη επιχειρηματική επέκταση. Το επεισόδιο κλείνει με όλους να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, ενώ η Μιχαέλα είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί μπροστά στη Χαρίκλεια, απειλώντας να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 27.01.2026

Eπεισόδιο 51ο. Ο Τζόνι αποχαιρετά τον πατέρα του και ανοίγεται για πρώτη φορά στη Νάταλι, με τους δυο τους να έρχονται επικίνδυνα κοντά συναισθηματικά. Την ίδια ώρα ο Απόλλωνας συνειδητοποιεί ότι η Μιχαέλα είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον Πάρι και την εταιρία και προσπαθεί να τον προστατεύσει. Η Μιχαέλα αποφασίζει να επιτέλους μιλήσει στον Πάρι, και τον περιμένει έξω από την εταιρία. Εκείνος κατεβαίνει παρασυρμένος από τα αισθήματά του, αδιαφορώντας για τους κινδύνους. Η καταιγίδα που έρχεται είναι κυριολεκτική και μεταφορική.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Eπεισόδιο 52ο. Η Χαρίκλεια και η Ρόδω βρίσκονται κρυφά στο παλιό σπίτι των παιδιών τους, χωρίς να ξέρουν ότι την ίδια νύχτα ο Πάρις και η Μιχαέλα είχαν ζήσει εκεί έναν απαγορευμένο έρωτα. Ο Πάρις και η Μιχαέλα παλεύουν με τις συνέπειες αυτής της σχέσης και αποφασίζουν πως πρέπει να χωρίσουν, παρότι δεν μπορούν να ξεκολλήσουν ο ένας από τον άλλον. Ο Απόλλωνας αρχίζει να υποψιάζεται την αλήθεια και στήνει παγίδα για να την αποκαλύψει. Στην εταιρία, όλοι καταλαβαίνουν ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει με τον Πάρι, ενώ η Νάταλι και ο Τζόνι απομακρύνονται ξανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.