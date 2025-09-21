Καλά θα πάει κι αυτό – επόμενα επεισόδια: Η Ρόδω καβγαδίζει με τον Αλέκο

Απολαυστικά αναμένονται οι εξελίξεις στη σειρά της ΕΡΤ1 «Καλά θα πάει κι αυτό». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από τη Δευτέρα 22 έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:45.

Στη σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» ο Πάρις βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και η Ντιέγκο συνεχίζει να του προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη, προσπαθώντας να ανακαλύψει και να αναλύσει τα βαθύτερα συναισθήματά του για τη Μιχαέλα. Μια σκοτεινή πτυχή από το παρελθόν τού Πάρι στη Νέα Υόρκη, με απειλές εναντίον του, αποκαλύπτεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλά θα πάει κι αυτό – Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 4ο: Ο Απόλλωνας ζητά από τη Μιχαέλα να αποφύγει πάση θυσία κάθε επαφή με τον Πάρι, εκείνη διστάζει, αλλά το υπόσχεται. Ωστόσο, ένα βλέμμα της προδίδει ότι η καρδιά της δεν ξεχνά. Ο Πάρις, ακόμα συγκλονισμένος από την επιστροφή στις αναμνήσεις του, προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή του, έχοντας στο πλευρό του τον Τζόνι που τον στηρίζει ψυχολογικά, ενώ η Χαρίκλεια συνεχίζει να ανησυχεί υπερβολικά γι’ αυτόν, κατασκοπεύοντάς τον. Στο μεταξύ, αποκαλύπτεται μια πιο σκοτεινή πτυχή από το παρελθόν του Πάρι στη Νέα Υόρκη, με απειλές εναντίον του, λόγω επαγγελματικών ζητημάτων. Ο Απόλλωνας προσπαθεί να προστατεύσει τον αδερφό του από αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση. Η Μιχαέλα βιώνει έντονη συναισθηματική σύγχυση, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται υπό τη στενή και εξοντωτική παρακολούθηση της μητέρας της, Ρόδως. Ο Τάσος και η Κατερίνα βρίσκονται σε ακόμη πιο έντονες αντιπαραθέσεις, με την Κατερίνα αποφασισμένη να ανακτήσει την αξιοπρέπειά της αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες του παρελθόντος. Το ίδιο κάνει και ο Ερρίκος, που επιστρέφει στην Ελλάδα και προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα του ζωή.

Cliffhanger: Κινδυνεύει στ’ αλήθεια η Μιχαέλα ή είναι άλλη μια παράσταση της ζωής της; Και πόσο ακόμα μπορεί να κρύβει ο Απόλλωνας την απειλή για τον Πάρι;

Καλά θα πάει κι αυτό – Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 5ο: Η μέρα ξεκινά με τη Ρόδω να καβγαδίζει με τον Αλέκο και τη ΔΩΡΟ A.I. να μοιράζει ερωτικά ηχογραφημένα μηνύματα στους πελάτες.

Η Χαρίκλεια και η Φιλιώ συνεχίζουν να κατασκοπεύουν τον Πάρι. Οι μπράβοι αντιμετωπίζουν κωμικές καταστάσεις, ενώ προσπαθούν να διατηρήσουν τη διακριτικότητά τους. Η Μιχαέλα, μετά τις φωνές και τις οντισιόν-καταστροφές, αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα. Αντί για το μεγάλο come back, όμως, ζει άλλη μια σκηνή αποτυχίας, με την ίδια να φεύγει βρίζοντας, μα και γελώντας με τον εαυτό της. Στο μεταξύ, ο Πάρις βυθίζεται όλο και περισσότερο στη δίνη του φόβου: οι κρίσεις πανικού δυναμώνουν, το βλέμμα του θολώνει και οι αναμνήσεις της Μιχαέλας τον στοιχειώνουν. Ο Τζόνι πασχίζει να τον συνεφέρει, αλλά και να τον απομακρύνει από την ιδέα ότι η εταιρεία Needs απειλείται ξανά. Μυστικά και μισόλογα κάνουν τον Πάρι καχύποπτο για όλους, ακόμα και για τον ίδιο τον αδελφό του. Η Κατερίνα, που ζει ένα δυστυχισμένο γάμο με τον Τάσο, αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για εφαρμογές γνωριμιών. Στο μεταξύ, ο Τάσος αρχίζει να «ανησυχεί» για την επένδυσή του στην εταιρεία του Πάρι. Παράλληλα, η Ντίεγκο με τον Τζόνι φλερτάρουν όλο και πιο ανοιχτά, με τις ψυχαναλυτικές της ατάκες να μετατρέπονται σε ερωτικές νύξεις. O Πάρις λαμβάνει μια ακόμη μυστηριώδη προειδοποίηση για την εταιρεία, που τον αφήνει παγωμένο. Την ίδια στιγμή, η Μιχαέλα κοιτά φωτογραφία του στο κινητό της και μονολογεί ότι «μια συνάντηση ακόμα δεν θα μας πάει πουθενά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Cliffhanger: Είναι τυχαία όλα αυτά ή κάποιος κινεί αόρατα νήματα για να ξανασυναντηθούν; Και ποιος απειλεί στ’ αλήθεια τον Πάρι και την εταιρεία του;

Καλά θα πάει κι αυτό – Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 6ο: Η Μιχαέλα αποφασίζει να εξαφανιστεί για λίγο από όλους. Οι γονείς της, Αλέκος και Ρόδω, ανησυχούν έντονα για τις κινήσεις της Μιχαέλας. Η Ρόδω έχει περίεργες επαφές με τον λογιστή Μάριο, υπονοώντας κάποια σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η Ελισάβετ και η Νίκη ανησυχούν για την ψυχική κατάσταση της Μιχαέλας, φοβούμενες πως μπορεί να προβεί σε απρόβλεπτες ενέργειες. Ο Πάρις βρίσκεται σε ψυχολογική κρίση και παρακολουθείται στενά από δύο μπράβους. Η Ντιέγκο συνεχίζει να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη στον Πάρι, προσπαθώντας να αποκαλύψει και να αναλύσει τα βαθύτερα συναισθήματά του, που συνδέονται ακόμα με τη Μιχαέλα. Ο Τάσος είναι μπλεγμένος σε ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες. Η πίεση που νιώθει είναι μεγάλη. Η Νάταλι προσπαθεί να ενθαρρύνει τον Ερρίκο να ξαναβρεί την έμπνευσή του και του δημιουργεί ένα στούντιο ηχογράφησης στην εταιρεία τους. Ωστόσο, ο Ερρίκος αντιμετωπίζει τις δικές του εσωτερικές συγκρούσεις. Η Κατερίνα ψάχνει απελπισμένα το νόημα στη ζωή της, σκρολάροντας σε εφαρμογή γνωριμιών και αναρωτιέται «να μπει κανείς ή να μη μπει;». Η Μιχαέλα βρίσκεται έξω από τα γραφεία της εταιρείας τού Πάρι, αποφασισμένη να αντιμετωπίσει κάτι σημαντικό και αναρωτιέται για τις προθέσεις της και για το τι πρόκειται να συμβεί όταν έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο.

Cliffhanger: Ποιο είναι το μυστικό που κρύβει η Μιχαέλα; Και τι σημαίνει το όνειρο του Πάρι – μήπως ο κίνδυνος είναι πιο κοντά από όσο νομίζουν;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.