Καλά θα πάει κι αυτό – επόμενα επεισόδια: Ο Πάρης θέλει να δραπετεύσει από το νοσοκομείο

Ανατρεπτικό τριήμερο γέλιου και αγωνίας λόγω των επόμενων επεισοδίων του «Καλά θα πάει κι αυτό» που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη 15 με 17 Δεκεμβρίου 2025, στην ΕΡΤ1 και στις 22:00.

Ο Πάρις ξυπνά στο νοσοκομείο μετά το μοιραίο βράδυ στο σκάφος, χωρίς μνήμη και με μια φράση στο στόμα που παγώνει τον Απόλλωνα και τον Τζόνι οι οποίοι προσπαθούν να τον συγκρατήσουν καθώς θέλει να δραπετεύσει από το νοσοκομείο. Η Μιχαέλα, ανάμεσα στην ενοχή και την επιθυμία, αποφασίζει να δει τον Πάρι «κατά λάθος» — μόνο που η μοίρα έχει ήδη προγραμματίσει τη συνάντηση. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα επόμενα επεισόδια του Καλά θα πάει κι αυτό που παίζει αποκλειστικά στην ΕΡΤ1.

Καλά θα πάει κι αυτό: Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 38ο. Ο Πάρις ξυπνά στο νοσοκομείο μετά το μοιραίο βράδυ στο σκάφος, χωρίς μνήμη και με μια φράση στο στόμα που παγώνει τον Απόλλωνα και τον Τζόνι. Η Μιχαέλα, στο σπίτι, παλεύει με τις φωνές του εαυτού της, που της θυμίζουν πως ο έρωτας αυτός δεν έχει τελείωσε ποτέ. Η Ρόδω βράζει νομίζοντας ότι η κόρη της ετοιμάζεται για «κρυφό αρραβώνα» με τον Ερρίκο. Στο μεταξύ, ο Απόλλωνας και ο Τζόνι προσπαθούν να συγκρατήσουν τον Πάρι που θέλει να δραπετεύσει από το νοσοκομείο. Η Μιχαέλα, ανάμεσα στην ενοχή και την επιθυμία, αποφασίζει να δει τον Πάρι «κατά λάθος» — μόνο που η μοίρα έχει ήδη προγραμματίσει τη συνάντηση.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 39ο. Ο Τζόνι προσπαθεί ανεπιτυχώς να κρύψει την ταραχή του, ενώ η Μιχαέλα, προσπαθεί να συγκεντρωθεί στη συνεργασία της με τον Ερρίκο, την ώρα που η Τζίνι κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση στην εταιρία. Η Νάταλι πασχίζει να κρατήσει τις ισορροπίες στην εταιρεία. Η Ρόδω ανακαλύπτει τα αποχαιρετιστήρια σημειώματα του Αλέκου, τη στιγμή που ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια θανάσιμη απειλή

Καλά θα πάει κι αυτό: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 40ό. Η Ρόδω βυθίζεται στον πανικό, πεπεισμένη πως ο Αλέκος έχει χάσει τη ζωή του, ενώ η Μιχαέλα και η Ελισάβετ προσπαθούν χωρίς αποτέλεσμα να τη συνεφέρουν, κουβαλώντας ταυτόχρονα τους δικούς τους φόβους και σκέψεις. Στο μεταξύ, στην εταιρεία, η Νάταλι πέφτει πάνω στον Τζόνι σε μια ιδιαίτερα αμήχανη συνάντηση.

Ο Τάσος συνεχίζει να παρακολουθεί την Κατερίνα και τον Στεργίου, την ίδια στιγμή που ο Νίκος κάνει ξαφνική εμφάνιση για να αποκαλύψει στην Κατερίνα το σκοτεινό παρελθόν της Τίνας, όπως απιστίες, ψέματα και κρυφά σχέδια που δεν φανταζόταν ποτέ.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.