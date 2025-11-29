Καλά θα πάει κι αυτό – επόμενα επεισόδια: Πάρις και Μιχαέλα παραμένουν στο σκάφος, σε μία παράξενη επανασύνδεση

Ανατρεπτικό τριήμερο γέλιου λόγω των επόμενων επεισοδίων του «Καλά θα πάει κι αυτό» που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη 1 με 3 Δεκεμβρίου 2025, στην ΕΡΤ1 και στις 22:00.

Η Μιχαέλα και ο Πάρις ξυπνούν στο κότερο έπειτα από μια νύχτα που κανείς τους δε θέλει να θυμάται, oι ενοχές, η αμηχανία και το πάθος μπλέκονται, ενώ η Μιχαέλα προσπαθεί να συνέλθει και να απομακρυνθεί. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια του «Καλά θα πάει κι αυτό» που παίζει αποκλειστικά στην ΕΡΤ1.

Καλά θα πάει κι αυτό: Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 32ο. Η Μιχαέλα και ο Πάρις ξυπνούν στο κότερο έπειτα από μια νύχτα που κανείς τους δε θέλει να θυμάται — ή μήπως θέλει; Οι ενοχές, η αμηχανία και το πάθος μπλέκονται, ενώ η Μιχαέλα προσπαθεί να συνέλθει και να απομακρυνθεί. Στο σπίτι, η Ρόδω και ο Αλέκος επιστρέφουν από μια… νυχτερινή περιπέτεια που κατέληξε σε σύλληψη, με την Ελισάβετ να τους βρίσκει διαλυμένους αλλά περήφανους για το «κατόρθωμα». Ο Αλέκος πανηγυρίζει την πρώτη τους «κοινή κράτηση», ενώ η Ρόδω εξιστορεί την επική συμπλοκή με τους ψαράδες. Στο σπίτι της Χαρίκλειας, η Φιλιώ μαθαίνει από τον Στέλιο ότι ο Πάρις βρίσκεται στο σκάφος με μια γυναίκα. Όμως, ο Πάρις παραμένει στο κατάστρωμα με τη Μιχαέλα, και κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγήσει αυτή η παράξενη επανασύνδεση.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 33ο. Η Μιχαέλα προσπαθεί να ξεχάσει ανεπιτυχώς τη νύχτα στο σκάφος. Η Τίνα πιέζει τον Τάσο για τα χρήματα της μικρής, την ώρα που εκείνος δέχεται απειλή από τον Λοΐζο και νιώθει το έδαφος να χάνεται κάτω απ’ τα πόδια του. Η Ρόδω και ο Αλέκος προσπαθούν να ξεμπλέξουν από τις κατηγορίες για τη συμπλοκή στη Λούτσα. Η Δώρα γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη Μιχαέλα και τον Ερρίκο, μεταφέροντας ένα μήνυμα που ανατρέπει την ακεφιά του Ερρίκου. Η Νίκη αντιλαμβάνεται ότι οι «πελάτες» της στο μπαρ είναι επικίνδυνοι και ετοιμάζεται για το χειρότερο, διώχνοντας την Ανθή μακριά. Και ο Πάρις… που είναι;

Καλά θα πάει κι αυτό: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 34ο. Ο Πάρις νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ο Απόλλωνας με τον Τζόνι δεν φεύγουν στιγμή από δίπλα του. Η Χαρίκλεια και η Φιλιώ προσπαθούν να κρατήσουν το ηθικό τους ψηλά με τη βοήθεια του Γκίκα και του Μάκη. Η εμφάνιση του Δήμου, μετατρέπει το σπίτι της Χαρίκλειας σε νυχτερινό κέντρο αναμνήσεων! Την ίδια ώρα, ο Αλέκος και η Ρόδω ζουν εφιάλτη: δύο επικίνδυνοι δραπέτες έχουν φτάσει στο Πόρτο Ράφτη, και όλοι φοβούνται πως έρχονται για εκδίκηση. Η Μιχαέλα, η Ελισάβετ και ο αστυνόμος Μιχάλης προσπαθούν να προστατέψουν την οικογένεια, ενώ η Δώρο A.I. εντοπίζει τους φυγάδες.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.