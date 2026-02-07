Καλά θα πάει κι αυτό – επόμενα επεισόδια: Ρωγμές σε σχέσεις και μυστικά απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα

Με 3 ανατρεπτικά επεισόδια επιστρέφει το «Καλά θα πάει κι αυτό» αυτήν την εβδομάδα, τα οποία θα προβληθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη 9 και 10 Φεβρουαρίου, στην ΕΡΤ1 και στις 22:00.

Ο Πάρις συνειδητοποιεί ότι πίσω από την επιτυχία κρύβεται ένα επικίνδυνο σχέδιο. Η Μιχαέλα αποφασίζει να αποχωρήσει οριστικά, έχοντας μια τελευταία φορτισμένη συνάντηση με τον Πάρι, όπου το συναίσθημα κορυφώνεται αλλά μένει μετέωρο. Ρωγμές σε σχέσεις και μυστικά απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1, Καλά θα πάει κι αυτό.

Καλά θα πάει κι αυτό: Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 56ο. Η εταιρεία πανηγυρίζει την ολοκλήρωση και προβολή του reel με τη μεταμορφωμένη Μιχαέλα, ενώ ο Πάρις συνειδητοποιεί ότι πίσω από την επιτυχία κρύβεται ένα επικίνδυνο σχέδιο. Η Μιχαέλα αποφασίζει να αποχωρήσει οριστικά, έχοντας μια τελευταία φορτισμένη συνάντηση με τον Πάρι, όπου το συναίσθημα κορυφώνεται αλλά μένει μετέωρο. Παράλληλα, ο Απόλλωνας ανησυχεί για τις συνέπειες όσων ετοιμάζονται στο παρασκήνιο. Στο σπίτι των Παπαδάκηδων, ο Αλέκος ανακαλύπτει μήνυμα που τον οδηγεί στη βεβαιότητα πως η Ρόδω τον απατά. Ρωγμές σε σχέσεις και μυστικά απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 57ο. Η Μιχαέλα σφίγγει τον έλεγχο γύρω της, ενώ τα social της εκτοξεύονται και την ωθούν σε νέες αποφάσεις. Η Ρόδω αποκαλύπτει ένα καλά κρυμμένο μυστικό, φέρνοντας τον Αλέκο στα όριά του με χιούμορ και ένταση. Ο Απόλλωνας έρχεται αντιμέτωπος με μια ανατροπή ζωής: ένα παιδί που ίσως αλλάξει τα πάντα. Η Νάταλι παλεύει με τα συναισθήματά της και τις φαντασιώσεις της, αποφασισμένη να πει μια μεγάλη αλήθεια. Παράλληλα, παλιές σχέσεις, έρωτες και εκκρεμότητες συγκλίνουν, προμηνύοντας καταιγιστικές εξελίξεις.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.