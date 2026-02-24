Media

Κάμπινγκ: Στα backstage της νέας κωμικής σειράς του Mega – Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Οδυσσέας Παπασπηλιώπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου και ένα εκλεκτό καστ ηθοποιών ενώνουν τις δυνάμεις τους
Γιώργος Χρυσοστόμου και Νάντια Κοντογεώργη
Ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Νάντια Κοντογεώργη

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα της νέας κωμικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Κάμπινγκ». Οι πρώτες εικόνες από τα παρασκήνια μας μεταφέρουν σε έναν κόσμο όπου η μαύρη κωμωδία και το μυστήριο συναντούν το ανατρεπτικό χιούμορ της ελληνικής πραγματικότητας.

Στην καρδιά της ιστορίας του «Κάμπινγκ» που θα προβληθεί το προσεχές διάστημα στο MEGA, βρίσκεται ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος), ένας φιλήσυχος και «καθώς πρέπει» λογιστής. Η απόφασή του να κάνει την προσωπική του επανάσταση είναι ριζική: εγκαταλείπει την παλιά του ζωή, αρπάζει μια βαλίτσα γεμάτη λεφτά και καταφεύγει με τα ανυποψίαστα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος».

Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον επιβλητικό και ιδιόρρυθμο διευθυντή του κάμπινγκ, τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου). Ο «Καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, με τη δική του ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, γίνεται ο καταλύτης για τη μεταμόρφωση του Ιορδάνη από έναν «αόρατο άνθρωπο» σε κεντρικό πρόσωπο μιας σειράς από απρόβλεπτες περιπέτειες. Η συνάντηση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων αποτελεί τον πυρήνα μιας εκρηκτικής και άκρως κωμικής συνύπαρξης.

Σε σενάριο Έλενας Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλου και σκηνοθεσία Σέργιου Κωνσταντινίδη, το «Κάμπινγκ» υπόσχεται να προσφέρει γέλιο αλλά και συγκίνηση, εστιάζοντας στη φιλία, την αγάπη, τη δικαιοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Οι πρώτες εικόνες από τη νέα παραγωγή του MEGA μας προετοιμάζουν για ένα ταξίδι στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος»… εκεί όπου το δίκαιο γίνεται πράξη.

Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς:

Κάμπινγκ
Το κλίμα στα γυρίσματα είναι ευχάριστο για όλους
Κάμπινγκ
Από το «Κάμπινγκ» δεν θα μπορούσε να λείπει ένα κλασικό τροχόσπιτο
Κάμπινγκ
Η νέα σειρά του Mega υπόσχεται πολύ γέλιο
Κάμπινγκ
Η Βίκυ Σταυροπούλου επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση
Κάμπινγκ
Τα γυρίσματα της σειράς βρίσκονται σε εξέλιξη
Κάμπινγκ
Ο Γιάννης Νταλιάνης στη νέα κωμωδία του Mega
Κάμπινγκ
Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα
Κάμπινγκ
Η νέα σειρά θα προβληθεί προσεχώς στο Μεγάλο Κανάλι
Κάμπινγκ
Και η Μπέσσυ Μάλφα στο καστ
Κάμπινγκ
Ο Γιώργος Χρυσοστόμου υποδύεται τον «βασιλιά» του κάμπινγκ
Κάμπινγκ
Οι δύο αγαπημένοι ηθοποιοί κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους
Κάμπινγκ
Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του «Κάμπινγκ»
Κάμπινγκ
Η νέα σειρά του «Mega» βασίζεται στην ομώνυμη κυπριακή

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE – Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

