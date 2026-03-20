Κατερίνα Καινούργιου: Μπαίνω την επόμενη εβδομάδα στον μήνα μου, το μόνο που με νοιάζει είναι να πάνε όλα καλά

Η Κατερίνα Καινούργιου πλησιάζει πλέον στον μήνα που θα γεννήσει το κοριτσάκι της και μοιράστηκε σήμερα (20/3/2026) κάποιες από τις τελευταίες της σκέψεις με το τηλεοπτικό κοινό.

Η αγαπητή παρουσιάστρια, Κατερίνα Καινούργιου, καλημέρισε τους τηλεθεατές μέσα από την «Super Κατερίνα», φορώντας ένα μαύρο εφαρμοστό φόρεμα που τόνισε τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής έχει πάρει 19 κιλά ενώ μίλησε για τη σωματική κούραση της αλλά και το άγχος για τη γέννα, δηλώνοντας παράλληλα ευγνώμων για τη στήριξη και τη φροντίδα που λαμβάνει από τους συνεργάτες της.

«Θα μπω την άλλη βδομάδα στον ένατο, στο μήνα μου. Έχω πάρει πολλά. Έχω πάρει 19 κιλά. Θεωρητικά… θα σου πω. Το σωστό είναι οι γυναίκες να παίρνουν υποτίθεται, λένε οι γιατροί, νομίζω μέχρι 12-13. Πήρα πολλά στην αρχή. Δεν πειράζει, ξέρεις τώρα είμαι στη φάση, που νομίζω ότι με καταλαβαίνουν όλες οι φίλες που μας παρακολουθούν, που το μόνο που σε νοιάζει, είναι να πάνε όλα καλά, γιατί τον τελευταίο μήνα αρχίζεις και αγχώνεσαι.

Να γεννηθεί το μωράκι καλά, να ακούσεις το πρώτο του κλάμα… Δόξα τω Θεώ όμως, εδώ με προσέχουν όλοι πάρα πολύ και με προσέχετε, οπότε είμαι εδώ και αυτές οι ώρες μου είναι ευχάριστες, κατάλαβες;» αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ημέρα που θα βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου στη Super Κατερίνα θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου.