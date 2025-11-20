Κατερίνα Καραβάτου: Φυσικά και έχω άποψη για τους ανθρώπους, με τους οποίους θα ήθελα να είμαι στο πάνελ

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Νάσια Μανέντη έκανε η Κατερίνα Καραβάτου. Η παρουσιάστρια απάντησε για το τηλεοπτικό της μέλλον, χωρίς, ωστόσο, να θέλει να αποκαλύψει πράγματα…

«Δεν ξέρω τι να σας πω και αν θα με δείτε στην τηλεόραση τον Ιανουάριο του 2026. Μόλις μάθω, μόλις με ειδοποιήσουν από το κανάλι, θα σας πω κι εγώ», είπε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

Η Κατερίνα Καραβάτου είπε στη συνέχεια: «Με ενδιαφέρει να κάνω πράγματα, με τα οποία αισθάνομαι ότι μου πηγαίνουν, μου αρέσουν, μου φέρνουν κάτι διαφορετικό. Είναι μία νέα πρόκληση. Έτσι λειτουργώ, έτσι έχει πάει και όλο το προηγούμενο διάστημα και είμαι χαρούμενη για αυτό».

«Όχι, δεν πρόκειται να σχολιάσω εγώ τις παραφιλολογίες. Δεν δεν το κάνω ποτέ, δεν θέλω καθόλου. Αυτό που θα γίνει θα το αποφασίσει ο σταθμός. Πάντα έχω εμπιστοσύνη στο κανάλι.

Φυσικά και έχω άποψη για τους ανθρώπους, με τους οποίους θα ήθελα να είμαι στο πάνελ, γιατί είμαι πολλά χρόνια πια σε αυτό το χώρο και έχω σχέσεις, γνωρίζω τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι πάντα δυνατόν να δουλεύεις με τους ανθρώπους που θα ήθελες ενδεχομένως», συμπλήρωσε η γνωστή παρουσιάστρια.