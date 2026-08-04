Κατερίνα Παπουτσάκη: Όταν βγήκα από αυτή τη δυσκολία, είδα τα πράγματα με άλλο μάτι

Για τις επιβραβεύσεις προς τον εαυτό της μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, η δημοφιλής ηθοποιός, Κατερίνα Παπουτσάκη στη νέα της συνέντευξη.

Μιλώντας αυτή την εβδομάδα στο ένθετο «Secret» των «Παραπολιτικών» και τη δημοσιογράφο Μαριάνθη Κουνιά η Κατερίνα Παπουτσάκη αναφέρθηκε και στην αλλαγή της κοσμοθεωρίας της.

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Επιβραβεύετε συχνά τον εαυτό σας;

Τον τελευταίο καιρό το κάνω συχνά. Τα προηγούμενα χρόνια πέρασα κάποια πράγματα πολύ δύσκολα, αλλά το ξεπέρασα και βρίσκομαι τώρα σε μια φάση πολύ δημιουργική και φωτεινή. Ελπίζω αυτό να μην αλλάξει.

Έχει συμβεί κάτι στη ζωή σας που άλλαξε την κοσμοθεωρία σας;

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Ναι, ήταν αυτό το διάστημα που με δυσκόλεψε. Και όταν βγήκα από αυτή τη δυσκολία, είδα τα πράγματα με άλλο μάτι. Εκτίμησα περισσότερο όσα μου συνέβαιναν στη ζωή.

Αυτό έχει να κάνει και με τον έρωτα;

Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Το ότι είναι χαρούμενη είναι τελείως δικό μου. Δεν εκπορεύεται από αλλού.