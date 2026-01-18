Κατερίνα Βρανά: Είμαι κατενθουσιασμένη που θα βρεθώ στην παρουσίαση της Eurovision, τιμή μου

Στο γεγονός πως θα βρεθεί στην παρουσίαση των δυο ημιτελικών και του εθνικού τελικού για την Eurovision 2026, μαζί με την Μπέττυ Μαγγίρα και τον Γιώργο Καπουτζίδη, αναφέρθηκε η Κατερίνα Βρανά στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρτσίτα.

“Είμαι κατενθουσιασμένη που θα βρεθώ στην παρουσίαση της Eurovision. Είναι χαρά μου, είναι τιμή μου, είναι όνειρο σχεδόν ζωής. Δηλαδή βλέπω την Eurovision και την παρακολουθώ από την εποχή της Δάφνης Μπόκοτα, την οποία αγαπώ” εξομολογήθηκε, αρχικά, η ηθοποιός, Κατερίνα Βρανά.

“Με πήρε ο Γιώργος Καπουτζίδης, μαζί με την Μαρία Κοζάκου, μου είπαν «σκεφτήκαμε, αν θα ήθελες, να παρουσιάσεις τους τελικούς» και ήμουν… «με δουλεύεις; Και βέβαια».

Είναι μια φοβερή τιμή και χαρά γιατί είμαι φανατική της Eurovision από μικρό παιδί. Είναι και σημαντικό άτομα με κάποια αναπηρία να μπορούν να παρουσιάσουν κάτι σ’ αυτό το επίπεδο στην τηλεόραση, να ‘χουμε λίγη παραπάνω ορατότητα”.

“Θα ρουφήξω ό,τι συμβουλή μπορώ να πάρω από την Μπέττυ Μαγγίρα και τον Γιώργο Καπουτζίδη και θέλω να ανταπεξέλθω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω λιγάκι άγχος, ναι. Θα διαβάσω σαν να δίνω Πανελλήνιες” συμπλήρωσε, ακόμα, η Κατερίνα Βρανά στην κάμερα του OPEN.