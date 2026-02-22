Κατερίνα Βρανά για ελληνικό τελικό της Eurovision: Είχα άγχος, έπρεπε να αποδείξω πως δεν είμαι εκεί λόγω συμπερίληψης

Μια συνέντευξη από καρδιάς έδωσε η Κατερίνα Βρανά και αναφέρθηκε στην παρουσίαση του «Sing For Greece», που μέσω δύο ημιτελικών και του ελληνικού τελικού ανέδειξε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.

Η γνωστή κωμικός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» την Κυριακή (22.02.2026). Μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Βρανά εξομολογήθηκε ότι είχε πολύ άγχος γιατί έπρεπε να αποδείξει ότι βρίσκεται εκεί διότι είναι καλή στη δουλειά της και το αξίζει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, δε φαντάζεσαι. Και που έγινε στην κρατική τηλεόραση και σε κάτι τόσο μεγάλο. Το είχα τεράστιο άγχος. Ήξερα ότι έπρεπε να αποδείξω πως δεν είμαι εκεί λόγω κάποιας συμβολικής κίνησης συμπερίληψης. Ότι είμαι εκεί, επειδή είμαι καλή στη δουλειά μου. Το είχα πολύ άγχος.

Όταν δάκρυσα, επειδή είχα ψεύτικες βλεφαρίδες και είχα τουφίτσες, που φεύγουν εύκολα σκέφτηκα ότι αν μου φύγει θα είμαι σαν αράχνη και θα λένε “η παρουσιάστρια που της φεύγουν οι βλεφαρίδες”», είπε η Κατερίνα Βρανά.

Παράλληλα αναφέρθηκε στα όσα έλεγε στον «αέρα», τονίζοντας ότι κάποια ήταν αυθόρμητα και για άλλα είχε πάρει άδεια από την παραγωγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολλά ήταν αυθόρμητα που μας βγήκαν εκείνη τη στιγμή. Μερικά κάναμε τσεκ με την παραγωγή αν μπορώ να τα πω, μου ήρθαν εκείνο το βράδυ και σε break τους ρώτησα αν είναι εντάξει και περνάει. Άλλα μου ήρθαν εκείνη την ώρα και προσπάθησαν να τα κρατήσω όσο πιο υπονοούμενα γίνεται. Μερικέ φορές απέτυχα παταγωδώς. Ήταν δύσκολο γιατί έχω συνηθίσει να παίζω σε live κοινό, είχα 850 άτομα live και τώρα έπρεπε να παίζω σε κάμερα. Το μυαλό μου σε κάποια φάση ξεχνούσε ότι υπήρχε κάμερα. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική, ο κόσμος μα φώναζε θετικά», είπε η Κατερίνα Βρανά.

Επίσης, μίλησε για τις μικρές χαρές της ζωής και τα όσα της αρέσει να κάνει, υπογραμμίζοντας: «Μερικά πράγματα γίνονται και δεν έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Εμένα δεν ξέρουμε πόσο θα έχει αλλά από προσωπική εμπειρία ξέρω ότι μπορείς να χαρείς τη ζωή σου σε όποια κατάσταση κι αν είσαι. Εκτός από πολύ λίγες οριακές καταστάσεις. Εγώ έχω γεμίσει τη ζωή μου με μικρές χαρές.

Λατρεύω το κρεβάτι και μέσα στον covid αγόρασα πολλά σεντόνια. Λατρεύω τα σκουλαρίκια, τα βραχιόλια, αξεσουάρ. Το έχω λιώσει. Και μέσα στο σπίτι θα ντυθώ σαν να βγαίνω. Λατρεύω το φαΐ και αυτό που έπαθα ήταν στο έντερο. Πήγαν να μου πουν ότι δεν πρέπει να φάω. Είπα “αυτό κομμένο. Βρείτε τρόπο να είμαι καλά και να τρώω ό,τι θέλω” και μου είπαν όχι στα γαλακτοκομικά».

Τέλος, η Κατερίνα Βρανά σημείωσε: «Είναι σημαντικό όπως είναι η ζωή μου τώρα, να κάνω πράγματα που με γεμίζουν. Ένα από αυτά είναι η δουλειά μου. Ανεβαίνω στη σκηνή και γεμίζω ως άνθρωπος».