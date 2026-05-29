Το «Emily in Paris» γιόρτασε το τέλος των γυρισμάτων στην Μύκονο με ξέφρενο πάρτι και συρτάκι

Με χορό σε ρυθμούς συρτάκι, το cast του «Emily in Paris» γιόρτασε το τέλος των γυρισμάτων στην Μύκονο. Λίλι Κόλινς, Άσλεϊ Παρκ και οι υπόλοιποι ηθοποιοί, χόρεψαν και διασκέδαζαν μέχρι το πρωί ώστε να κλείσουν με τον πιο όμορφο τρόπο την επίσκεψή τους στην Ελλάδα.

Το γνωστό cast του «Emily in Paris» βρέθηκε στο Cavo Tagoo, όπως αποκάλυψαν βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media. Το μεγάλο πάρτι που στήθηκε για την παραγωγή είχε «άρωμα» Ελλάδας, γεγονός που απογείωσε την διάθεση των ηθοποιών.

Συντελεστές και ηθοποιοί χόρεψαν μιξαρισμένο συρτάκι αλλά και Macarena, πριν μαζέψουν τις βαλίτσες τους και αποχαιρετήσουν το «Νησί των Ανέμων».

Αν και η Άσλεϊ Παρκ και ο Λουσιέν Λαβίσκουντ, έχουν φύγει ήδη από το νησί, η γνωστή πρωταγωνίστριας Λίλι Κόλινς και ο Λούκας Μπράβο παραμένουν στην Μύκονο για χαλάρωση.

Στα γυρίσματα της σειράς συμμετείχαν σε βοηθητικούς ρόλους αρκετά γνωστά ελληνικά πρόσωπα, όπως η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η Δανάη Βαρθολομάτου και η νικήτρια του τελευταίου GNTM, Ξένια Τσίρκοβα.