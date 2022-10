Η Κέιτι Πέρι ανησύχησε τους θαυμαστές της στην τελευταία συναυλία της. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, η τραγουδίστρια κλείνει ακούσια το δεξί της βλέφαρο και παρόλο που προσπαθεί να επαναφέρει το μάτι της στο φυσιολογικό, δεν τα καταφέρνει με την πρώτη, αλλά αφού τεντώσει το δέρμα της.

Στο Twitter προκλήθηκε χαμός σχολίων μετά την συναυλία. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι το γεγονός αυτό μπορεί να είναι ενδεικτικό παράλυσης του προσώπου, κάτι σαν αυτό που έπαθε ο Τζάστιν Μπίμπερ, ενώ άλλοι θεώρησαν πως η Κέιτι Πέρι μπορεί να έπαθε ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ωστόσο, δεν έλειψαν τα σχόλια που υπονοούσαν ότι με αυτά που κάνει απλά θέλει να τραβήξει την προσοχή.

You guys, Katy Perry probably just had eyelash glue stuck to her lower lid. Stop making us look bad with your far fetched reaches.

I made a zoomed in version of the Katy Perry eye malfunction video that everyone is passing around. People are wondering if she's a robot or a clone. https://t.co/KoO5xtM3xg pic.twitter.com/QuCDN8GIV7

Dude theres plenty. That tweet from her in the article where she's making fun of herself is from BEFORE that incident. Her fans know all about her "wonk eye" and have for years. 🙄.



Did u even read it?



U could find plenty in less than 5min.