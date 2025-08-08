Συμβαίνει τώρα:
Media

Kοινωνία Ώρα Mega: H Σοφία Φασουλάκη και η Βελίκα Καραβάλτσιου αναλαμβάνουν την εκπομπή από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου

H επίσημη ανακοίνωση του Μεγάλου Καναλιού
H Βελίκα Καραβάλτσιου
H Βελίκα Καραβάλτσιου

Η Σοφία Φασουλάκη και η Βελίκα Καραβάλτσιου θα βρεθούν σύντομα στα ηνία της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» που συνεχίζει να μεταδίδεται καθημερινά παρουσιάζοντας όλες τις φλέγουσες τις εξελίξεις της επικαιρότητας.

Καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι έμπειροι δημοσιογράφοι που ανήκουν στο δυναμικό του «Μεγάλου Καναλιού» παίρνουν διαδοχικά τη σκυτάλη της ενημέρωσης, όπως γίνεται κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Ήρθε, λοιπόν, η σειρά της Σοφίας Φασουλάκη και της Βελίκας Καραβάλτσιου, οι οποίες θα βρίσκονται στην παρουσίαση της «Κοινωνίας Ώρα MEGA» από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025.

Σοφία Φασουλάκη
Η Σοφία Φασουλάκη

«Η “Κοινωνία Ώρα MEGA” συνεχίζει με αδιάκοπο ρυθμό και αυτό το καλοκαίρι, προσφέροντας καθημερινά, από τις 06:00 το πρωί, ενημέρωση υψηλού επιπέδου και πλήρη εικόνα των εξελίξεων στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η εκπομπή αποκτά νέα δυναμική, με τη Σοφία Φασουλάκη και τη Βελίκα Καραβάλτσιου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση. Δύο έμπειρες δημοσιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεταφέρουν στο τηλεοπτικό κοινό τα νέα της επικαιρότητας, με διεισδυτική ματιά και σύγχρονη προσέγγιση.

Το πρωινό ενημερωτικό magazino του MEGA συνδυάζει αρμονικά την κάλυψη των σημαντικών γεγονότων με τις απαραίτητες “ανάσες”, ώστε κάθε ημέρα να ξεκινά με θετική ενέργεια και την ολοκληρωμένη πληροφόρηση που χρειάζονται οι τηλεθεατές», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του σταθμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo