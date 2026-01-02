Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Είμαστε στις πρόβες για το «Εκτός Σχεδίου», ένα πολύ ιδιαίτερο πρότζεκτ στην ΕΡΤ

Για το νέο πρότζεκτ που θα επιμεληθεί προσεχώς στο πρόγραμμα της ΕΡΤ μίλησε, για πρώτη φορά, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης που βρέθηκε καλεσμένος της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη στο πλατό της εκπομπής “Νωρίς νωρίς” το πρωινό της Παρασκευής (02-01-2026).

“Ετοιμάζω ένα πολύ ωραίο πράγμα στην ΕΡΤ, σε εσάς εδώ. Λοιπόν, αυτό λέγεται “Εκτός σχεδίου” και είναι ένα φορμάτ γερμανικό, πολύ επιτυχημένο σε πολλές χώρες, που έχει τη μορφή μιας παράστασης μπροστά σε κοινό με συγκεκριμένους ηθοποιούς. Εγώ είμαι ο σκηνοθέτης της παράστασης, δεν πάω δηλαδή στη σκηνή, υπάρχει ένας πολύ χαλαρός καμβάς σεναρίου που ξέρουμε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί” δήλωσε αρχικά ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

“Υπάρχει η γυναίκα που έχει το σπίτι, ο φίλος της, η φίλης της, η θεία της και τα λοιπά και όλη η ιστορία γίνεται με αυτοσχεδιασμούς, τους οποίους ακούν οι ηθοποιοί από μένα την ώρα την ώρα που παίζουν. Υπάρχει ένα σκηνικό σπιτιού, κοινό από κάτω και μια παράσταση.

Τους δίνουμε ορισμένες πληροφορίες, όπως “σήμερα είναι τα γενέθλια σου” ή “σήμερα έχασες τη δουλειά σου και έρχεσαι στενοχωρημένη”. Καθένας μπαίνει δηλαδή στη σκηνή χωρίς να υπάρχει κείμενο αλλά έχοντας την ανάγκη να υπηρετήσει μια συνθήκη”.

“Κατά τη διάρκεια που παίζουν, τους μιλάω στο αυτί και τους δίνω μια καινούργια συνθήκη. Είναι ο ορισμός του αυτοσχεδιασμού και δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην τηλεόραση. Τώρα είμαστε στις πρόβες και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πρότζεκτ, που έχει γίνει με πολύ μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες.

Όπως καταλαβαίνετε, βγάζει πολύ γέλιο και κωμικότητα. Οι θεατές στον χώρο και οι τηλεθεατές βλέπουν την οδηγία που δίνεις αλλά οι υπόλοιποι ηθοποιοί δεν ξέρουν γιατί ξαφνικά κάθε ηθοποιός κάνει αυτό που κάνει” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στην ΕΡΤ.