Live News: Σαρωτική πρωτιά στην τηλεθέαση για την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega

Το Live News κυριαρχεί στην τηλεθέαση της απογευματινής ζώνης. Ο Νίκος Ευαγγελάτος και οι συνεργάτες του έχουν κερδίσει το «στοίχημα» για ακόμα μία σεζόν. Με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις και βίντεο, η ενημερωτική εκπομπή του Mega διευρύνει τη διαφορά από τους ανταγωνιστές της. Τόσο στο «γενικό σύνολο» όσο και στο «δυναμικό κοινό» όπως δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις.

Το απόγευμα της Τετάρτης (29-04-2026) το Live News βρέθηκε στην κορυφή των προτιμήσεων με το μερίδιο της τηλεθέασης να φτάνει σε τέταρτο το 24% στο δυναμικό κοινό, παραμένοντας πάνω από το 20% στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς του. Ο μέσος όρος «έγραψε» 21,1%. Την ίδια ώρα, τα ανταγωνιστικά προγράμματα αρκέστηκα σε μονοψήφια νούμερα.

Σε παρόμοια επίπεδα και το γενικό σύνολο της εκπομπής, που “έκλεισε” με 19,6% και νούμερα άνω του 20% για μία ολόκληρη ώρα (16:30-17:30).

Ο Νίκος Ευαγγελάτος και η ομάδα του, αποκάλυψαν νέα στοιχεία για τις ένοπλες επιθέσεις του 89χρονου, ασχολήθηκαν με τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Οι τηλεθεατές παρακολούθησαν την εκπομπή και έμειναν συντονισμένοι στο Mega μέχρι το τέλος της, όπως έδειξαν οι μετρήσεις.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Live News – 21,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Live News – 19,6%