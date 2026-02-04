Κοντιζάς για Κουτσόπουλο στο MasterChef: «Ο τριχωτός, χνουδωτός, μαγειρικός αδερφός, ο κοντός γίγαντας»

Άφωνους τους παίκτες του MasterChef αλλά και τον ίδιο τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, άφησε ο τρόπος που τον περιέγραψε on camera ο Σωτήρης Κοντιζάς, στο επεισόδιο της Τετάρτης (4/2/26).

Αναφερόμενος στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο Σωτήρης Κοντιζάς είπε στους παίκτες που ετοιμάζονταν για τη την πρώτη ομαδική δοκιμασία της φετινής σεζόν στο MasterChef: «Η δοκιμασία έχει τη σφραγίδα ενός πάνθηρα της γαστρονομίας. Αυτός ο τριχωτός, χνουδωτός, μαγειρικός αδερφός, που δε λέει να καταλάβει τη διαφορά της Ιαπωνίας με την Κίνα…

Αυτός ο κοντός γίγαντας, που είχε σκαρφαλώσει το 1998 στο πούλμαν όταν ο Πανιώνιος πήρε το κύπελλο, αυτός που μου ζητάει δανεικά 20 ευρώ για να τα δώσει στη μπάντα στον Κεραμεικό και να το παίξει large, αυτός ο αγαπησιάρης που στην καρδιά είναι Σκορπιός με Σκορπιό, ο ένας και μοναδικός θείος του MasterChef, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος».

Από όλα τα παραπάνω, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στάθηκε στον χαρακτηρισμό «τριχωτός», σχολιάζοντας: «Τριχωτός τι ήταν; Ό,τι είπες, στέκεται στο τριχωτός και γίνεται περίεργο». Και στο τέλος είπε με χιούμορ: «Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια Σωτήρη».