Media

Κώστας Φραγκολιάς: «Δεν μου αρέσει να υπάρχουν πολλά άτομα στο πάνελ, δηλαδή ποιος θα προλάβει να μιλήσει;»

«Φέτος θα κάνω θέατρο και έχω και μια μικρή συμμετοχή στη σειρά Ηλέκτρα της ΕΡΤ» προσθέτει ο Κώστας Φραγκολιάς
Κώστας Φραγκολιάς
Κώστας Φραγκολιάς / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Δεν μου αρέσουν τα πολυάριθμα πάνελ, έχω θέμα με αυτό», λέει ο Κώστας Φραγκολιάς.

Δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno έκανε ο Κώστας Φραγκολιάς, ο οποίος σχολίασε και τα πολυάριθμα πάνελ, τα οποία δεν του αρέσουν καθόλου.

«Φέτος θα κάνω θέατρο και έχω και μια μικρή συμμετοχή στη σειρά Ηλέκτρα της ΕΡΤ. Εγώ έχω ένα θέμα, καλή ώρα όπως είστε εσείς, με τα πολυάριθμα πάνελ. Θα γίνει εκεί, του… κουτρούλη!

Δεν μου αρέσει να υπάρχουν πολλά άτομα, δηλαδή ποιος θα προλάβει να μιλήσει; Κι εσείς είστε δυνατοί όλοι, με δυνατό σχόλιο, θα γίνει χαμός. Προσωπικότητες σαν τον Πέτρο Κωστόπουλο λείπουν από την τηλεόραση», είπε ο Κώστας Φραγκολιάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής κινούνται νομικά κατά του ΣΚΑΪ για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»
«Ο σταθμός προσποιείται προσχηματικά ότι ανανεώνει το συμβόλαιο τους με τους ίδιους όρους και ταυτόχρονα αναθέτει την εκπομπή σε ένα πρόσωπο καινούριο», σημείωσε ο δικηγόρος τους
Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής
24
Newsit logo
Newsit logo