Κώστας Φραγκολιάς: «Δεν μου αρέσει να υπάρχουν πολλά άτομα στο πάνελ, δηλαδή ποιος θα προλάβει να μιλήσει;»

«Δεν μου αρέσουν τα πολυάριθμα πάνελ, έχω θέμα με αυτό», λέει ο Κώστας Φραγκολιάς.

Δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno έκανε ο Κώστας Φραγκολιάς, ο οποίος σχολίασε και τα πολυάριθμα πάνελ, τα οποία δεν του αρέσουν καθόλου.

«Φέτος θα κάνω θέατρο και έχω και μια μικρή συμμετοχή στη σειρά Ηλέκτρα της ΕΡΤ. Εγώ έχω ένα θέμα, καλή ώρα όπως είστε εσείς, με τα πολυάριθμα πάνελ. Θα γίνει εκεί, του… κουτρούλη!

Δεν μου αρέσει να υπάρχουν πολλά άτομα, δηλαδή ποιος θα προλάβει να μιλήσει; Κι εσείς είστε δυνατοί όλοι, με δυνατό σχόλιο, θα γίνει χαμός. Προσωπικότητες σαν τον Πέτρο Κωστόπουλο λείπουν από την τηλεόραση», είπε ο Κώστας Φραγκολιάς.