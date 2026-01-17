Κώστας Φραγκολιάς: Θα ήθελα να παρουσιάσω το «Top Gear» στην Ελλάδα

Τόσο για την διάθεση να φέρει κάποια στιγμή το “Top Gear” στην ελληνική τηλεόραση όσο και για την δελεαστική πρόταση που δέχθηκε προκειμένου να “αφήσει” το Happy Day μίλησε ο Κώστας Φραγκολιάς, το μεσημέρι του Σαββάτου (17-01-2026), στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live και τη δημοσιογράφο Μυρσίνη Κοντού στον ΣΚΑΪ.

“Δεν ξέρω αν θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω κάτι μόνος μου τηλεοπτικά, είναι προς συζήτηση. Υπάρχει μια εκπομπή στην Αγγλία, ειδικά οι παλιότεροι κύκλοι της, που λεγόταν Top Gear. Την θεωρώ ογκόλιθο στην παγκόσμια τηλεόραση και θα ήθελα να την κάνω” παραδέχθηκε αρχικά ο Κώστας Φραγκολιάς.

“Είχα δεχθεί μια πρόταση, όχι για να βρεθώ ακριβώς απέναντι από το Happy Day. Κάτι άλλο, κάτι τελείως διαφορετικό. Ήταν αρκετά δελεαστική πρόταση. Το συζήτησα και βρέθηκε η χρυσή τομή”.

“Δεν μ’ αρέσει η Eurovision. Πιστεύω πως έχουν περάσει ανεπιστρεπτί οι μέρες που όντως η Eurovision ήταν θεσμός. Τώρα, για μένα, δεν είναι ούτε πανηγύρι πια” συμπλήρωσε, επίσης, ο Κώστας Φραγκολιάς στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

«Μου αρέσει πολύ όταν έρχονται μητέρες και μου λένε ότι μακάρι ο γιος τους να μου μοιάσει», είχε πει παλαιότερα ο Κώστας Φραγκολιάς στην κάμερα του Open.