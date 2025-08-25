Κώστας Παπαχλιμίντζος και Κατερίνα Δούκα έκαναν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν με χιούμορ και πειράγματα

Το πρώτο «καλημέρα» για την φετινή τηλεοπτική σεζόν είπε ο Κώστας Παπαχλιμίτζος και η Κατερίνα Δούκα το πρωί της Δευτέρας (25.08.2025).

Με νέα διάθεση και φρέσκια ενέργεια μπήκαν στη σεζόν οι Κώστας Παπαχλιμίντζος και Κατερίνα Δούκα, οι οποίοι καλημέρισαν το κοινό μέσα από τη συχνότητα του ΕΡΤNEWS με την εκπομπή «Συνδέσεις».

Το δημοσιογραφικό δίδυμο καλωσόρισε τους τηλεθεατές έτοιμο να παρουσιάσει την επικαιρότητα της ημέρας, δίνοντας παράλληλα έναν πιο προσωπικό τόνο στην πρώτη εκπομπή.

«Τι γίνεται, ρε Κατερίνα; Ωραίο στούντιο, ωραίες εικόνες, ωραία πράγματα! Να σου πω κάτι; Πρέπει κάτι να σου λείψει λίγο, ρε παιδί μου, για να το δεις με διαφορετικό μάτι. Παιδιά, καλημέρα», ήταν τα πρώτα λόγια του Κώστα Παπαχλιμίντζου.

Με χιούμορ απάντησε η Κατερίνα Δούκα, απαντώντας: «Σε περιμέναμε πώς και πώς να επιστρέψεις! Να αφήσεις το επάγγελμα του influencer και του food blogger της ταβέρνας και να έρθεις να πεις καμιά είδηση».

Στη συνέχεια ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έδωσε το στίγμα της νέας χρονιάς: «Καλή νέα τηλεοπτική σεζόν! Από σήμερα οι “Συνδέσεις” αποκλειστικά και μόνο εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, στο κανάλι του ΕΡΤNEWS για όλη τη σεζόν».