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Κρατερός Κατσούλης: Οι θέσεις μου είναι σαφείς, νομίζω πως δεν αφορούν κάποιο κόμμα όλα αυτά

«Οι θέσεις μου έχουν να κάνουν πάντα με τον πολίτη και την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας» εξηγεί ο Κρατερός Κατσούλης
Κρατερός Κατσούλης
Ο Κρατερός Κατσούλης / NDP Photo
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Για το τηλεοπτικό του μέλλον μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Κρατερός Κατσούλης στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα «Απογευματινή» και τη δημοσιογράφο Μαριάνθη Κουνιά.

Στην ίδια συνέντευξη ο Κρατερός Κατσούλης αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους – κατά τη γνώμη του – δεν έχει δεχθεί προτάσεις για την πολιτική

Τηλεοπτικά, θα σας δούμε ξανά στο πρωινό της ΕΡΤ;

– Ναι. Θα συνεχίσουμε και φέτος με την Μαρία Ηλιάκη, με την εκπομπή “Νωρίς νωρίς”, κάθε μέρα από τις 06:45 ως τις 9 το πρωί.

Σας έχουν κάνει πρόταση να πολιτευθείτε με κάποιο κόμμα;

– Όχι. Οι θέσεις μου είναι σαφείς. Έχουν να κάνουν πάντα με τον πολίτη και την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας. Και νομίζω πως δεν αφορούν κάποιο κόμμα όλα αυτά. Πολιτικά όντα είμαστε όλοι. Η κομματική σκέψη, όμως, δεν με αφορά.

Ψηφίζετε πάντα το ίδιο κόμμα κάθε φορά ή όχι;

– Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι και οι προσωπικότητες τους. Ο βίος τους, τα έργα τους και η αποτελεσματικότητα τους. Με ενδιαφέρει η σταθερότητα και η εντιμότητα. Οπότε εκεί δυσκολεύει πολύ το πράγμα, γιατί η σύγχρονη πολιτική σκηνή δεν διακρίνεται από όλα αυτά.

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