Νίκος Ρογκάκος: «Νιώθω ότι στον ΑΝΤ1 είχα πάντα τη δυνατότητα να εξελίσσομαι»

Ο Νίκος Ρογκάκος έδωσε συνέντευξή ένθετο Τύπος Tv με αφορμή την εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1 αλλά και για την μακροχρόνια συνεργασία του με τον όμιλο.

Ο Νίκος Ρογκάκος αναφέρθηκε στην πρόταση που αποδέχθηκε για το φετινό καλοκαίρι λέγοντας πως «φυσικά! Γιατί η ζωντανή ενημέρωση έχει μια μοναδική ενέργεια. Κάθε μέρα είναι διαφορετική, κάθε εκπομπή έχει τις δικές της προκλήσεις και την αμεσότητα που δεν μπορεί να αντικαταστήσει τίποτα. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη από το κανάλι και μια ομάδα με την οποία μοιράζεσαι το ίδιο πάθος για την ενημέρωση, είναι πολύ δύσκολο να πεις όχι. Γι’ αυτό κάθε φορά αποδέχομαι την πρόταση με χαρά και διάθεση να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό στους τηλεθεατές.».

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Ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΑΝΤ1 είπε για το μυστικό που κρατάει η μακρόχρονη σχέση συνεργασίας που έχει με τον σταθμό πως «πιστεύω ότι το μυστικό κάθε μακροχρόνιας συνεργασίας είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη και ο αλληλοσεβασμός. Όταν υπάρχουν κοινό όραμα, συνέπεια και διάθεση να εξελίσσεσαι μαζί με τον οργανισμό, χτίζεται μια σχέση που αντέχει στον χρόνό.

Νιώθω ότι στον ΑΝΤ1 είχα πάντα τη δυνατότητα να εξελίσσομαι, να δοκιμάζω νέα πράγματα και να υπηρετώ την ενημέρωση με τον τρόπο που πιστεύω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα».