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Action 24: Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργος Γρηγοριάδης επιστρέφουν στην πρωινή ζώνη

Η επίσημη ανακοίνωση
H Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης
H Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης / EUROKINISSI
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Στο καθιερωμένο τους ραντεβού με τους τηλεθεατές του Action 24 επιστρέφουν η Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

H Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα για τις απαραίτητες καλοκαιρινές διακοπές, ετοιμάζονται να ανοίξουν άλλη μία τηλεοπτική σεζόν στο Action24.

Πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου στις 09:50 για το «ACTION ΤΩΡΑ», όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Action 24:

«Οι δύο δημοσιογράφοι κάθε μέρα στις 09:50 το πρωί, από Δευτέρα έως και Παρασκευή παρουσιάζουν και αναλύουν ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο την στιγμή που συμβαίνει.

Με ταχύτητα, δυναμισμό και άποψη, οι δύο καταξιωμένοι δημοσιογράφοι συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά μαζί να καταγράφουν όλα τα σημαντικά γεγονότα που αφορούν την καθημερινότητα μας, την οικονομία , την κοινωνία αλλά και την πολιτική. Με ειδήσεις από το κέντρο αλλά και από την περιφέρεια.

Δίπλα τους όλος ο δημοσιογραφικός μηχανισμός του ACTION 24 που βρίσκεται παντού σε ολόκληρη τη χώρα».

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