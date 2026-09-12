Κενά μνήμης: Όσα πρέπει να ξέρουμε για τη νέα σειρά του Alpha με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης επιστρέφει τηλεοπτικά με έναν ρόλο έκπληξη, σε μία νέα σειρά του Alpha, που υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Από τις πιο ιδιαίτερες παραγωγές της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν είναι τα «Κενά μνήμης», μία μίνι σειρά που έρχεται στον Alpha, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο.

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Σε μια σειρά που θέτει ένα δυνατό δίλημμα ανάμεσα στην απόδοση δικαιοσύνης και την αυτοδικία θα πρωταγωνιστήσει φέτος ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Πρόκειται για ένα σίριαλ με έντονο σασπένς, που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Σύμφωνα με το MyTV, είναι μια παραγωγή 12 επεισοδίων της Foss Productions, σε σενάριο που επιμελείται ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου. Μεταξύ άλλων στο πλευρό του θα δούμε επίσης τους Αλεξία Κατσίκη, Νικόλα Παπαγιάννη και Κατερίνα Συναπίδου.

Η υπόθεση

Ένας 72χρονος συνταξιούχος δικαστικός υπάλληλος, που ζει μόνος του μετά τον θάνατο της συζύγου του, ξαφνικά αρχίζει να εμφανίζει ανησυχητικά κενά μνήμης. Επισκέπτεται έναν γιατρό και μαθαίνει ότι βρίσκεται στα πρώτα στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ. Η διάγνωση αρχικά τον συντρίβει, σύντομα όμως τον οδηγεί σε μια ανατριχιαστική σκέψη: εφόσον πρόκειται σταδιακά να χάσει τις αναμνήσεις του, μπορεί πλέον να πραγματοποιήσει ένα σχέδιο που αναβάλλει επί χρόνια, αφού δεν πρόκειται να βασανίζεται για πάντα από τις ενοχές του. Αποφασίζει να τιμωρήσει ανθρώπους που έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα, αλλά κατάφεραν να ξεφύγουν από τη Δικαιοσύνη.

Έτσι, ξεκινά μια σειρά από προσεκτικά σχεδιασμένες δολοφονίες. Τα θύματά του συνδέονται με μια μικρή και συντηρητική επαρχιακή περιοχή όπου εκείνος είχε υπηρετήσει στο παρελθόν. Πρόκειται για περίπου οκτώ με δέκα ανθρώπους, οι οποίοι δεν λογοδότησαν ποτέ.

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Σε κάθε έγκλημα αφήνει στοιχεία και μηνύματα που απευθύνονται σε μια αστυνομικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Είναι η μοναδική γυναίκα στην υπηρεσία της και αντιμετωπίζει καθημερινά τον σεξισμό και την απαξίωση των συναδέλφων της. Βρίσκεται κοντά στην παραίτηση, όταν οι μυστηριώδεις φόνοι την τοποθετούν στο επίκεντρο της έρευνας. Σύντομα ανακαλύπτει ότι και η ίδια έζησε σε εκείνη την πόλη ως παιδί, παρότι οι αναμνήσεις της από εκείνη την εποχή είναι θολές. Με τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου, με τον οποίο αναπτύσσει ερωτική σχέση, αρχίζει να ερευνά το παρελθόν της περιοχής.

Σταδιακά αποκαλύπτεται ότι πίσω από τις δολοφονίες βρίσκεται η τραγική ιστορία ενός μικρού κοριτσιού, που είχε υποστεί συστηματική σεξουαλική κακοποίηση από πολλούς άντρες. Το κορίτσι είχε καταγράψει σε ημερολόγιο τα ονόματα όσων συμμετείχαν στο έγκλημα ή βοήθησαν στη συγκάλυψή του. Ισχυροί επιχειρηματίες, αστυνομικοί, δικαστικοί και άλλοι παράγοντες φρόντισαν να θαφτεί η υπόθεση.

Ο άντρας είχε βρει το ημερολόγιο, αλλά δεν κατάφερε τότε να οδηγήσει τους ενόχους στη Δικαιοσύνη. Χρόνια αργότερα αποφασίζει να πάρει εκδίκηση. Πρόκειται για ένα σκοτεινό αστυνομικό δράμα, για τη μνήμη, το τραύμα, τη συνενοχή και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση.