Star Wars: The Mandalorian and Grogu – Απολαύστε τώρα στο Disney+ τη νέα συνταρακτική ταινία

Ακολουθήστε τον Din Djarin και τον νεαρό μαθητευόμενό του, Grogu, στην πιο συναρπαστική αποστολή τους μέχρι σήμερα. H νέα ταινία της Lucasfilm, «Star Wars: The Mandalorian and Grogu», είναι τώρα διαθέσιμη, αποκλειστικά στο Disney+.

Η πρώτη κινηματογραφική περιπέτεια του Mandalorian και του Grogu, μια αυτοτελής ιστορία, αποτελεί την απόλυτη εμπειρία θέασης από την άνεση του σπιτιού σας. Πρόκειται για μια συναρπαστική, διασκεδαστική και συγκινητική περιπέτεια, γεμάτη δράση με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, νέα πλάσματα, θεαματικές αερομαχίες, μάχες με TIE-fighter και πολλές εκπλήξεις.

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Έπειτα από αρκετούς και πολυβραβευμένους με Emmy® κύκλους της σειράς του Disney+ «The Mandalorian», η ταινία βρίσκει τον Mandalorian και τον Grogu αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις, καθώς εξερευνούν άγνωστες περιοχές του γαλαξία. Παράλληλα, η ταινία μας συστήνει νέους χαρακτήρες, τους οποίους υποδύονται η Sigourney Weaver και ο Jeremy Allen White.

Στην ταινία «Star Wars: The Mandalorian and Grogu», η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει, αλλά πολέμαρχοι που ήταν πιστοί σ’ αυτήν παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον τον γαλαξία. Προσπαθώντας να προασπίσει τις αξίες της Επανάστασης, η νεοσύστατη Καινούργια Δημοκρατία επιστρατεύει τον θρυλικό κυνηγό επικηρυγμένων Din Djarin (Pedro Pascal) και τον νεαρό μαθητευόμενό του, Grogu.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης η Sigourney Weaver, ενώ οι Martin Scorsese και Jeremy Allen White δανείζουν τις φωνές τους. Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Jon Favreau, ενώ το σενάριο είναι των Jon Favreau, Dave Filoni και Noah Kloor.

Photo by Justin Lubin. © 2026 Lucasfilm

Το ολοκαίνουργιο σπέσιαλ επεισόδιο, «LEGO Star Wars: The Mandalorian» της Lucasfilm, είναι τώρα διαθέσιμο στο Disney+. Το νέο animated αφιέρωμα, είναι μια χιουμοριστική αναδρομή στους τρεις κύκλους της εμβληματικής live-action σειράς του Disney+, «The Mandalorian», όπου διηγείται ξανά γνωστές ιστορίες της σειράς με νέους και αναπάντεχους τρόπους, προσφέροντας μια διασκεδαστική εμπειρία για όλη την οικογένεια.