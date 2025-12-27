Ξένια Τσίρκοβα: «Η πιο δύσκολη στιγµή της ζωής µου ήταν το 2019 που έχασα τον µπαµπά µου»

Η Ξένια Τσίρκοβα κατάφερε να κερδίσει στο GNTM έχοντας διαγράψει σταθερά ανοδική πορεία. Είναι 25 ετών, κατάγεται από τη Ρωσία, µεγάλωσε στον Πύργο Ηλείας και τον τελευταίο χρόνο ζει στην Αθήνα.

Η µεγάλη νικήτρια του έκτου κύκλου του GNTM Ξένια Τσίρκοβα μίλησε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μίλησέ µας για σένα. Με τι ασχολιόσουν µέχρι σήµερα;

Μέχρι να πάρω την απόφαση να κυνηγήσω σοβαρά τον χώρο της µόδας, έχω κάνει κάθε λογής δουλειά προκειµένου να συντηρήσω τον εαυτό µου και τις σπουδές µου. Από την εστίαση µέχρι τις πωλήσεις, ενώ παράλληλα ασχολούµουν µε την προπονητική, τον αθλητισµό και φυσικά τις σπουδές µου. Οσο περισσότερο «έτρεχα» τον εαυτό µου σε διαφορετικές δουλειές, δεν ένιωθα ποτέ πραγµατικά γεµάτη. Πάντα υπήρχε µέσα µου η αίσθηση ότι ζητούσα κάτι παραπάνω.

Ετσι ήρθε το modeling στη ζωή µου και όλα άρχισαν να βγάζουν νόηµα. Η λαχτάρα µου για το οτιδήποτε δηµιουργικό συναντήθηκε µε έναν επαγγελµατικό χώρο όπου, παρά τις δυσκολίες και την πίεση, ένιωθα πραγµατικά πλήρης και φωτιζόταν όλο µου το είναι. Πλέον, µε την καθοδήγηση του πρακτορείου µου και ανθρώπων που µε πίστεψαν από την αρχή, µπορώ να πω ότι εργάζοµαι full time ως µοντέλο και συντηρώ τον εαυτό µου µέσα από αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος είναι ο επόµενος στόχος σου;

Ο επόµενος µου στόχος είναι να εµπνεύσω και να εµπνευστώ µέσα στον χώρο της µόδας. Θέλω να συνεργαστώ µε ανθρώπους που εµπνέονται από αυτό που πρεσβεύω και να µπορέσω να αντιπροσωπεύσω το όραµά τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με πιο απλά λόγια: ανυποµονώ για δουλειά, δουλειά και ξανά δουλειά.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγµή στη ζωή σου;

Η πιο δύσκολη στιγµή της ζωής µου ήταν η χρονιά που έχασα τον µπαµπά µου, το 2019. Μου πήρε αρκετό χρόνο να το αποδεχτώ, όµως θεωρώ πως τελικά αυτό έγινε η δύναµή µου. Ζω πλέον τη ζωή µου χωρίς αναστολές και δεύτερες σκέψεις, ακολουθώντας πάντα την κατεύθυνση που µε κάνει να νιώθω γεµάτη, γιατί τίποτα δεν είναι δεδοµένο.

Πώς είσαι στην προσωπική σου ζωή;

Είµαι καλύτερα από ποτέ. Είµαι ελεύθερη και πλήρως αφοσιωµένη στον εαυτό µου, τις ιδέες µου και την επαγγελµατική µου εξέλιξη.

Εχεις σκεφτεί τι θα κάνεις τα χρήµατα;

Τα χρήµατα είναι το εισιτήριο για την ελευθερία µου: να µπορώ να κάνω ακριβώς αυτό που αγαπώ, χωρίς σκέψεις, όπως «θα τα βγάλω οικονοµικά αυτόν τον µήνα;». Το GNTM µού έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσω – αυτή τη φορά πιο δυνατή και πιο σίγουρη στις δυνατότητές µου από ποτέ.