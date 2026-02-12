Λάμπρος Κωνσταντάρας: Ήταν μία πολύ ωραία Eurovision βραδιά σε πείσμα πολλών μίζερων

Μόνο καλά λόγια για τον Α’ Εθνικό Ημιτελικό της Eurovision είχε να πει ή καλύτερα να… γράψει στο Instagram ο Λάμπρος Κωνσταντάρας την Πέμπτη (12.02.2026). «Αν θυμηθούμε τι ελεγαν τα προηγούμενα χρόνια, σε κριτικές και… προβλέψεις, θα κλάψουν μανούλες», το καυστικό του σχόλιο για τους επικριτές της βραδιάς της 11ης Φεβρουαρίου.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μία σειρά από φωτογραφικά στιγμιότυπα για τον 1ο ελληνικό Ημιτελικό της Eurovision, τα οποία και συνόδευσε με το εξής κείμενο.

«Ήταν μία πολύ ωραία Eurovision βραδιά, σε πείσμα πολλών μίζερων και – σε μερικές περιπτώσεις – ψιλοάσχετων από παραγωγή αντίστοιχων τηλεοπτικών προγραμμάτων. Αν θυμηθούμε τι έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια, σε κριτικές και… προβλέψεις, θα κλάψουν μανούλες».

«14 acts, 3 υπέροχοι παρουσιαστές και μια μετάδοση που είχε ρυθμό, χιούμορ, ένταση σε σωστές δόσεις. ΕΡΤ και Mad αναβάθμισαν αρκετά την περσινή προσπάθεια και το Sing For Greece είναι πλέον πολλά υποσχόμενο. Και ξέρετε όσοι γκρινιάζουν είναι συνήθως ΜΟΝΙΜΑ ανικανοποίητοι (ίσως και σε άλλους τομείς της ζωής τους)».

«Και βέβαια οι ΠΡΩΤΟΙ που ζητούν κάτι φοβερά φαντασμαγορικό, είναι αυτοί που θα μιλούσαν για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, αν η ΕΡΤ ξόδευε για να φτιάξει show… Las Vegas. Προς Θεού, δεν ήταν όλα τέλεια, ήταν όμως καλώς καμωμένα και από ανθρώπους με ταλέντο και όρεξη. Σίγουρα τα στοιχεία που δεν έχουν οι περισσότερες μουρλοκακομοίρες των social», κατέληξε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στη νέα διαδικτυακή του ανάρτηση.