Λένα Παπαληγούρα: Ο σεβασμός δεν προκύπτει από την εξουσία, είναι προβληματικές οι σχέσεις εξουσίας

«Πιστεύω ότι ο σεβασμός δεν προκύπτει από την εξουσία. Αν υπάρχει διάλογος και αγάπη, δεν χρειάζεται να υπάρχουν σχέσεις εξουσίας οι οποίες, για μένα, είναι συνήθως προβληματικές», δήλωσε η Λένα Παπαληγούρα σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε.

Για την «εξουσία» εντός της οικογένειας αλλά και για τα λάθη των γονέων μίλησε, μεταξύ άλλων, η Λένα Παπαληγούρα στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη.

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Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της:

Η εξουσία αλλάζει τον χαρακτήρα των ανθρώπων ή απλώς αποκαλύπτει αυτό που ήδη είναι;

Είναι ένας συνδυασμός. Η εξουσία αποκαλύπτει ποιος πραγματικά είναι ο άλλος. Σίγουρα, όμως, ένας άνθρωπος που κάνει δουλειά με τον εαυτό του, είναι προσγειωμένος και έχει γύρω του ανθρώπους που δεν τον κολακεύουν, μπορεί και να μείνει ο ίδιος. Απαιτείται μεγάλη αντίσταση για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας.

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Πιστεύετε ότι στην οικογένεια πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή «εξουσίας»;

Πιστεύω ότι ο σεβασμός δεν προκύπτει από την εξουσία. Αν υπάρχει διάλογος και αγάπη, δεν χρειάζεται να υπάρχουν σχέσεις εξουσίας οι οποίες, για μένα, είναι συνήθως προβληματικές. Δεν εννοώ να μην υπάρχει ιεραρχία στις αποφάσεις. Σαφώς, όταν υπάρχει ένας ανήλικος, κάποιες αποφάσεις πρέπει να τις πάρει ο ενήλικας. Ο διάλογος, όμως, σίγουρα βοηθάει στη λύση των θεμάτων.

Προφανώς ένας γονιός, ακόμα και ασυναίσθητα, να επιβάλει τη δική του «εξουσία» στα παιδιά του. Σε εσάς δεν έχει συμβεί;

Εννοείται ότι έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει. Νομίζω ότι αυτό είναι μια παγίδα στην οποία πέφτει ένας γονιός. Να θεωρήσεις ότι οφείλεις να επιβάλλεται, με έναν τρόπο. Αλλά πιστεύω ότι εμείς, ως γενιά, είμαστε πιο έτοιμοι να το συζητάμε με τα παιδιά μας.

Έχουμε τη δύναμη να τους ζητάμε συγνώμη και να το αντιμετωπίζουμε όταν συμβαίνει. Εγώ τους έχω παραδεχθεί ότι ήταν λάθος μου. Θέλει απίστευτη ισορροπία στο πως να οριοθετείς και να μην αφήνεις ανεξέλεγκτα τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργείς ελεύθερες προσωπικότητες.