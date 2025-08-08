Λένα Σαμαρά: Ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρετά την κόρη του Αντώνη Σαμαρά – «Ήσουν άγγελος έτσι κι αλλιώς»

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, καθώς η Λένα Σαμαρά «έσβησε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών την Πέμπτη (07.08.2025). Από το πρωί της Παρασκευής σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έστειλε μηνύματα στήριξης στον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το ίδιο έκαναν και εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού χώρου και της ελληνικής showbiz.

Η 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά, η Λένα Σαμαρά, πέθανε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς και η απώλειά της προκάλεσε ανείπωτο πόνο και οδύνη στα μέλη της οικογένειάς της. Μάλιστα, αναφορά στο τραγικό αυτό περιστατικό έκανε μέσω της εκπομπής της και η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία έδωσε τα δικά της «συλλυπητήρια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα και άλλα πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης και όχι μόνο θέλησαν να αναφερθούν στην τραγική αυτή απώλεια. Ανάμεσά τους ήταν ο Γιώργος Λιάγκας και ο Νίκος Χατζηνικολάου.

«Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών. Τι χειρότερο από έναν γονιό που χάνει το παιδί του. Θερμά συλλυπητήρια… RIP», έγραψε σε story στο Instagram ο Γιώργος Λιάγκας.

Το ίδιο έκανε και ο Νίκος Χατζηνικολάου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ολόψυχα συλλυπητήρια στον [πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Ο Θεός να τους δώσει δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον ανείπωτο πόνο. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1.

View this post on Instagram A post shared by Νίκος Χατζηνικολάου (@nikoschatzinikolaou)

Ανάρτηση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά έκανε και ο Χάρης Λεμπιδάκης.

«Συγκλονισμένος ο πολιτικός κόσμος και η κοινή γνώμη από τον θάνατο της 34χρονης κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά! Πόσο κρίμα», έγραψε.

View this post on Instagram A post shared by Haris Lebi (@harislebi)

Παράλληλα και η δημοσιογράφος Φωτεινή Ψυχίδου αναφέρθηκε στο δυσάρεστο γεγονός, γράφοντας στο Facebook: «Ήσουν άγγελος έτσι κι αλλιώς… γιατί βιάστηκες να ζητήσεις φτερά;».

Για τον χαμό της Λένας Σαμαρά έγραψε και η δημοσιογράφος Νάντια Αλεξίου, αναφέροντας: «Το να κηδεύει γονιός το παιδί του, είναι η πιο τραγική πράξη. Ήταν ένα νέο κορίτσι. Συλλυπητήρια στην οικογένεια Σαμαρά για την τραγική απώλεια. Δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον ανείπωτο πόνο».