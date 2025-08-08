Κατερίνα Καραβάτου για θάνατο Λένας Σαμαρά: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία, την οδύνη και τη θλίψη»

Η 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα Σαμαρά, «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς και η απώλειά της προκάλεσε ανείπωτο πόνο και οδύνη στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της. Η Κατερίνα Καραβάτου θέλησε να συλλυπηθεί on air τον πρώην πρωθυπουργό σχολιάζοντας λακωνικά την τραγική αυτή είδηση.

Το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025) η οικοδέσποινα της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα» του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στον χαμό της Λένας Σαμαρά, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί περισσότερο σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά.

«Δυστυχώς, δυστυχώς θα ξεκινήσω την εκπομπή με μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Κανείς δεν θέλει να γίνεται μεταφορέας τέτοιων ειδήσεων. Βέβαια, δεν είναι η είδηση το σημαντικό αλλά το τραγικό περιστατικό. Ξαφνικά έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 34 ετών, η κόρη του πρώην πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

«Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες, είμαι όλοι συγκλονισμένοι από αυτήν την είδηση. Ξέρουμε ότι έφυγε από τη ζωή από ανακοπή χθες το βράδυ στον Ευαγγελισμό. Με απόλυτο σεβασμό προς την οικογένεια δεν θα προχωρήσουμε σε άλλες πληροφορίες. Σε αυτές τις ειδήσεις δεν χωράνε κομματικά», δήλωσε ο συνεργάτης της ο Νίκος Μισίρης.

Αμέσως μετά προβλήθηκε ένα βίντεο με τα μηνύματα εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και στη συνέχεια η Κατερίνα Καραβάτου θέλησε να τοποθετηθεί ξανά, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.

«Κοινός τόπος σε όλες αυτές τις ανακοινώσεις είναι ότι πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία, την οδύνη και τη θλίψη. Το ίδιο αισθανόμαστε και εμείς. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας, τα βαθύτατα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια της Λένας Σαμαρά και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Σεβόμενοι την κατάσταση της οικογένειας, δεν πρόκειται ούτως ή άλλως να επεκταθούμε καθόλου. Είναι μια δική τους θέση, τοποθέτηση και θέλω, το οποίο θα γίνει απολύτως σεβαστό, όπως όλοι μας θα πράτταμε», είπε η γνωστή παρουσιάστρια.

Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη (07.08.2025). Η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό καθώς υπέστη επιληπτική κρίση και στη συνέχεια ανακοπή καρδιάς και παρόλο που έγινε έγινε προσπάθεια ανάνηψης, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Σημειώνεται ότι η άτυχη Λένα Σαμαρά ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά.