Live News: Στην κορυφή της τηλεθέασης η εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega

Το Live News που έκανε πρεμιέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν τη Δευτέρα (25-08-2025) κατέκτησε την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης. Ο Νίκος Ευαγγελάτος έφτασε στην κορυφή, μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, η ενημερωτική εκπομπή του Mega πήρε την πρωτιά σημειώνοντας τηλεθέασης 16% στο σύνολο και 14,3% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, το Live News έφτασε έως το 19,5% στις ηλικίες 18-54.

Η επιτυχία του «Live News» δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κατακτήθηκε με συνέπεια, αξιοπιστία και διαρκή επαγρύπνηση. Ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέστησε την ενημέρωση καθημερινή συνήθεια για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και η διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού έγινε δύναμη που του εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στην τηλεθέαση, με ρεκόρ επιδόσεων.

«Καλησπέρα σας! Μας λείψατε πολύ, σας πεθυμήσαμε πολύ. Μακάρι να είναι το ίδιο και για εσάς» είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος στην πρεμιέρα της εκπομπής του.

Το «Live News», πάντα ισχυρό και ανανεωμένο, έχει επιστρέψει στον αέρα του Mega για 7η σεζόν, καθημερινά στις 15:40