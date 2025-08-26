Media

Live News: Στην κορυφή της τηλεθέασης η εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega

Ο Νίκος Ευαγγελάτος επέστρεψε με το Live News στο Mega και κατέκτησε την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης
Ο Νίκος Ευαγγελάτος
Ο Νίκος Ευαγγελάτος

Το Live News που έκανε πρεμιέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν τη Δευτέρα (25-08-2025) κατέκτησε την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης. Ο Νίκος Ευαγγελάτος έφτασε στην κορυφή, μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, η ενημερωτική εκπομπή του Mega πήρε την πρωτιά σημειώνοντας τηλεθέασης 16% στο σύνολο και 14,3% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, το Live News έφτασε έως το 19,5% στις ηλικίες 18-54.

Η επιτυχία του «Live News» δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κατακτήθηκε με συνέπεια, αξιοπιστία και διαρκή επαγρύπνηση. Ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέστησε την ενημέρωση καθημερινή συνήθεια για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και η διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού έγινε δύναμη που του εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στην τηλεθέαση, με ρεκόρ επιδόσεων.

«Καλησπέρα σας! Μας λείψατε πολύ, σας πεθυμήσαμε πολύ. Μακάρι να είναι το ίδιο και για εσάς» είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος στην πρεμιέρα της εκπομπής του.

Το «Live News», πάντα ισχυρό και ανανεωμένο, έχει επιστρέψει στον αέρα του Mega για 7η σεζόν, καθημερινά στις 15:40

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Πρεμιέρα για την εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Δημήτρη Οικονόμου - «Έλιωσα στο sup»
Κατά την έναρξη της εκπομπής «Σήμερα», οι δύο οικοδεσπότες έκαναν το δικό τους χιούμορ για τις διακοπές που πέρασαν αυτόν τον ένα μήνα απουσίας αλλά και όσα προτίμησαν να κάνουν, προκειμένου να χαλαρώσουν
Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου
1
Κώστας Παπαχλιμίντζος και Κατερίνα Δούκα έκαναν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν με χιούμορ και πειράγματα
Το δημοσιογραφικό δίδυμο καλωσόρισε τους τηλεθεατές έτοιμο να παρουσιάσει την επικαιρότητα της ημέρας, δίνοντας παράλληλα έναν πιο προσωπικό τόνο στην πρώτη εκπομπή
Κώστας Παπαχλιμίντζος και Κατερίνα Δούκα
Newsit logo
Newsit logo