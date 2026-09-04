Σταύρος Φλώρος: Σοκαριστική καταγγελία μετά το ατύχημά του στο Survivor – «Δίνανε ναρκωτικά στους παίκτες για να μείνουν ψύχραιμοι»

«Βόμβα» έριξε ο Σταύρος Φλώρος λίγο καιρό μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα. Σε συνέχεια των αποκαλύψεων σχετικά με την αγωγή ύψους 100.000.000 δολαρίων που ζητάει ως αποζημίωση για το ατύχημά του στο Survivor, αποκαλύπτεται από την Daily Mail ότι ο παίκτης του ριάλιτι του ΣΚΑΙ υποστηρίζει ότι η παραγωγή έδινε ναρκωτικά στους παίκτες προκειμένου να τους βοηθήσει να διατηρήσουν τη ψυχραιμία τους και να συνεχίσουν τα γυρίσματα μετά το ατύχημά του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Σταύρος Φλώρος ενώ ψάρευε στην παραλία όπου διέμεναν οι παίκτες του Survivor, υπέστη ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του με αποτέλεσμα η παραγωγή να αναγκαστεί να τελειώσει το Survivor και να του απονείμει τον τίτλο του νικητή. Ο 22χρονος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημμα σε γνωστό νοσοκομείο του Μαιάμι και λίγο αφότου επέστρεψε στην Ελλάδα κατέθεσε αγωγή κατά της παραγωγής του παιχνιδιού, ζητώντας αποζημίωση 100.000.000 δολαρίων.
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Σύμφωνα με την Daily Mail, στην αγωγή του ο Σταύρο Φλώρος φέρεται να ισχυρίζεται οτι οι άνθρωποι της παραγωγής του Survivor, μετά το ατύχημά του, χορηγούσαν στους υπόλοιπους παίκτες κάνναβη και κοκαΐνη για να παραμένουν ήρεμοι.
Ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση από τη πλευρά της παραγωγής, ούτε έχει υπάρχει διάψευση του δημοσιεύματος. Οι σοκαριστικές καταγγελίες δεν σταματάνε εκεί αφού επιπλέον ο Σταύρος Φλώρος ανέφερε πως η παραγωγή προσέφερε σε αυτόπτη μάρτυρα του ατυχήματος το βραβείο της δεύτερης θέσης εάν υπογράψει «ψευδή δήλωση» για τον τρόπο με τον οποίο έγινε.
Μιλώντας στη Daily Mail ο Σταύρος Φλώρος ο οποίος τελικά κέρδισε τη σεζόν παρά το ατύχημα, ισχυρίστηκε στην αγωγή ότι ανακηρύχθηκε νικητής αποκλειστικά και μόνο επειδή υπέστη τον «καταστροφικό τραυματισμό». Σημείωσε μάλιστα πως προχωρά σε νομικές ενέργειες προκειμένου «ο κόσμος να μάθει την αλήθεια» για όσα βίωσε.
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«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι», ανέφερε.
Στην αγωγή αναφέρονται ως εναγόμενοι ο Ακούν Ιλικαλί, ένας Τούρκος μεγιστάνας με έπαυλη αξίας 11 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαϊάμι Μπιτς και ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αγγλικής Πρέμιερ Λιγκ, Hull City, και οι διάφορες εταιρείες μέσων ενημέρωσης που του ανήκουν, οι Acun Medya, Acun Medya Global και η Acun LLC με έδρα τη Φλόριντα, αλλά και ο ΣΚΑΙ όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.
Όπως αναγράφεται τα κινητά τους τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές συσκευές τους κατασχέθηκαν, γεγονός που δεν τους επέτρεψε να καλέσουν βοήθεια ή να προστατευθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. «Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η Παραγωγή έλεγχε τις κινήσεις των μελών του καστ, την πρόσβασή τους σε τροφή και νερό, καθώς και τη σωματική τους ασφάλεια», αναφέρει η αγωγή.
Τι αναφέρεται για τη στιγμή του ατυχήματος
Όπως είναι γνωστό ο Σταύρος Φλώρος χτυπήθηκε από προπέλα τουριστικού σκάφους όταν είχε πάει για ψαροντούφεκο κοντά στην παραλία όπου έμεναν.
Σύμφωνα με την αγωγή που αποκαλύπτει η Daily Mail, το σκάφος που χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταματήσει, έως ότου οι περίπου 20 τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό απαίτησαν από τον χειριστή να κάνει αναστροφή.
«Ο ενάγων τραβήχτηκε πάνω στο εμπλεκόμενο σκάφος, και ο Μαλλιάρος βοήθησε να τον σπρώξουν από το νερό πάνω στο σκάφος. Πιστεύεται ότι ένας αιμοστατικός επίδεσμος που του έβαλε κάποιος από το εμπλεκόμενο σκάφος έσωσε τη ζωή του».
Μάλιστα χρειάστηκε μιάμιση ώρα για να μεταφερθεί ο Φλώρος σε μια τοπική κλινική, προτού μεταφερθεί αεροπορικώς στις ΗΠΑ για χειρουργική επέμβαση και εντατική θεραπεία, σύμφωνα με την αγωγή. Το ατύχημα φέρεται να συνέβη σε μια περιοχή με έντονη θαλάσσια κίνηση και τουριστικά σκάφη, τα οποία πλέουν κοντά στην ακτή ώστε οι επιβάτες να μπορούν να δουν το καστ του «Survivor».
Ωστόσο, οι παραγωγοί φέρεται ότι «δεν παρείχαν προσωπικό ασφαλείας, σκάφη ασφαλείας, παρατηρητές ή άλλα μέτρα για να προειδοποιήσουν τα πλησιάζοντα σκάφη να απομακρυνθούν από την περιοχή όπου ψάρευαν τα μέλη του καστ».
Η προσπάθεια «δωροδοκίας» του Μαλλιαρού
Σύμφωνα με την αγωγή, ο Μαλλιάρος, που βρέθηκε δίπλα στον Σταύρο Φλώρο τη στιγμή του ατυχήματος και τον έσωσε, αναδείχθηκε δεύτερος, αλλά μόνο αφού, όπως ισχυρίζεται, του ζητήθηκε να υπογράψει ένα έγγραφο στο οποίο αναφερόταν ότι ο διαγωνισμός είχε λήξει στις 10 Μαΐου, την ημέρα πριν από το ατύχημα.
«Ο Μαλλιάρος αρνήθηκε να υπογράψει επειδή η δήλωση ήταν αναληθής, και αντίθετα απαίτησε οποιαδήποτε συμφωνία να αναφέρει με ακρίβεια ότι ο διαγωνισμός συνεχίζονταν κατά τη στιγμή του συμβάντος», αναφέρει η αγωγή.
Αυτό αποτελούσε μέρος ενός «παράνομου» σχεδίου για να προστατευθούν ο Ιλικαλί και οι διάφορες εταιρείες που εμπλέκονταν στο «Survivor Ελλάδα» από την ευθύνη για τους τραυματισμούς του Φλώρου, υποστηρίζει η αγωγή.
Την εποχή εκείνη, η εταιρεία παραγωγής AcunMedya εξέδωσε δήλωση για να «διασαφηνίσει» τις περιστάσεις γύρω από το περιστατικό.
Η τότε ανακοίνωση της AcunMedya
Την εποχή εκείνη, η εταιρεία παραγωγής AcunMedya εξέδωσε ανακοίνωση για να «αποσαφηνίσει» τις περιστάσεις γύρω από το περιστατικό.
«Μετά την αρχική μας ανακοίνωση σχετικά με το σοβαρό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ένας διαγωνιζόμενος του Survivor στη Δομινικανή Δημοκρατία, και από αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό και, πάνω απ’ όλα, απέναντι στον ίδιο τον διαγωνιζόμενο, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε τις ακριβείς περιστάσεις υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό», ανέφερε η ανακοίνωση.
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέχρι στιγμής, το ατύχημα φαίνεται να συνέβη όταν ένα τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον διαγωνιζόμενο ενώ αυτός ασκούσε υποβρύχιο ψάρεμα εκτός του πλαισίου του διαγωνισμού του ριάλιτι σόου.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή, υπήρξε άμεση ανταπόκριση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματισμένου διαγωνιζόμενου, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι περιστάσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Κι’ άλλος «παίκτης» είχε εμπλακεί σε ανάλογο περιστατικό
Πάντα σύμφωνα με την Daily Mail, η αγωγή αναφέρει ότι ένας άλλος «παίκτης» είχε εμπλακεί σε ένα προηγούμενο περιστατικό που παραλίγο να καταλήξει σε ατύχημα, όταν ένα σκάφος έκοψε τη σημαία κατάδυσης του υπό παρόμοιες συνθήκες.
Μια 15χρονη κοπέλα επίσης χτυπήθηκε και σκοτώθηκε στην ίδια περιοχή τον Φεβρουάριο του 2023, γεγονός για το οποίο η παραγωγή πιθανότατα γνώριζε, καθώς το «Survivor Greece» πραγματοποιεί γυρίσματα εκεί από το 2018, σύμφωνα με την αγωγή. Ωστόσο, τα γυρίσματα δεν σταμάτησαν μετά το περιστατικό, όπως ισχυρίζεται η αγωγή.
Οι παραγωγοί έστειλαν εκπροσώπους στη Δομινικανή Δημοκρατία για να «ελέγξουν/διαμορφώσουν την ιστορία», σύμφωνα με την αγωγή. «Η παραγωγή παρέμεινε στον τόπο των γυρισμάτων, συνέχισε να γυρίζει ενεργά και να διαχειρίζεται την εκπομπή, και συνέχισε να ασκεί τον ίδιο έλεγχο στα υπόλοιπα μέλη του καστ που ασκούσε πριν από το περιστατικό», αναφέρεται.
Η αγωγή του Σταύρου Φλώρου
Ο Σταύρος Φλώρος, σύμφωνα με την Daily Mail, έχει ασκήσει αγωγή για συνωμοσία με σκοπό την απάτη και ναυτική αμέλεια βάσει του Νόμου Τζόουνς, ο οποίος παρέχει νομική προστασία στους ναυτικούς που τραυματίζονται κατά την εργασία τους.
Εκπροσωπείται από τη Lipcon, Margulies & Winkleman, ένα από τα κορυφαία δικηγορικά γραφεία ναυτικού δικαίου της χώρας. «Πρόκειται για μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά», δήλωσε ο δικηγόρος Μάικλ Γουίνκλεμαν στη Daily Mail.
«Είναι τιμή μας να εκπροσωπούμε τον Σταύρο σε αυτόν τον αγώνα και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιτύχουμε πλήρη δικαιοσύνη για αυτόν σύμφωνα με το νόμο».