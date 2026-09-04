Σταύρος Φλώρος: Σοκαριστική καταγγελία μετά το ατύχημά του στο Survivor – «Δίνανε ναρκωτικά στους παίκτες για να μείνουν ψύχραιμοι»

«Βόμβα» έριξε ο Σταύρος Φλώρος λίγο καιρό μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα. Σε συνέχεια των αποκαλύψεων σχετικά με την αγωγή ύψους 100.000.000 δολαρίων που ζητάει ως αποζημίωση για το ατύχημά του στο Survivor, αποκαλύπτεται από την Daily Mail ότι ο παίκτης του ριάλιτι του ΣΚΑΙ υποστηρίζει ότι η παραγωγή έδινε ναρκωτικά στους παίκτες προκειμένου να τους βοηθήσει να διατηρήσουν τη ψυχραιμία τους και να συνεχίσουν τα γυρίσματα μετά το ατύχημά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σταύρος Φλώρος ενώ ψάρευε στην παραλία όπου διέμεναν οι παίκτες του Survivor, υπέστη ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του με αποτέλεσμα η παραγωγή να αναγκαστεί να τελειώσει το Survivor και να του απονείμει τον τίτλο του νικητή. Ο 22χρονος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημμα σε γνωστό νοσοκομείο του Μαιάμι και λίγο αφότου επέστρεψε στην Ελλάδα κατέθεσε αγωγή κατά της παραγωγής του παιχνιδιού, ζητώντας αποζημίωση 100.000.000 δολαρίων.

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Σύμφωνα με την Daily Mail, στην αγωγή του ο Σταύρο Φλώρος φέρεται να ισχυρίζεται οτι οι άνθρωποι της παραγωγής του Survivor, μετά το ατύχημά του, χορηγούσαν στους υπόλοιπους παίκτες κάνναβη και κοκαΐνη για να παραμένουν ήρεμοι.

Ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση από τη πλευρά της παραγωγής, ούτε έχει υπάρχει διάψευση του δημοσιεύματος. Οι σοκαριστικές καταγγελίες δεν σταματάνε εκεί αφού επιπλέον ο Σταύρος Φλώρος ανέφερε πως η παραγωγή προσέφερε σε αυτόπτη μάρτυρα του ατυχήματος το βραβείο της δεύτερης θέσης εάν υπογράψει «ψευδή δήλωση» για τον τρόπο με τον οποίο έγινε.

Μιλώντας στη Daily Mail ο Σταύρος Φλώρος ο οποίος τελικά κέρδισε τη σεζόν παρά το ατύχημα, ισχυρίστηκε στην αγωγή ότι ανακηρύχθηκε νικητής αποκλειστικά και μόνο επειδή υπέστη τον «καταστροφικό τραυματισμό». Σημείωσε μάλιστα πως προχωρά σε νομικές ενέργειες προκειμένου «ο κόσμος να μάθει την αλήθεια» για όσα βίωσε.

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«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι», ανέφερε.

Στην αγωγή αναφέρονται ως εναγόμενοι ο Ακούν Ιλικαλί, ένας Τούρκος μεγιστάνας με έπαυλη αξίας 11 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαϊάμι Μπιτς και ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αγγλικής Πρέμιερ Λιγκ, Hull City, και οι διάφορες εταιρείες μέσων ενημέρωσης που του ανήκουν, οι Acun Medya, Acun Medya Global και η Acun LLC με έδρα τη Φλόριντα, αλλά και ο ΣΚΑΙ όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

Όπως αναγράφεται τα κινητά τους τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές συσκευές τους κατασχέθηκαν, γεγονός που δεν τους επέτρεψε να καλέσουν βοήθεια ή να προστατευθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. «Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η Παραγωγή έλεγχε τις κινήσεις των μελών του καστ, την πρόσβασή τους σε τροφή και νερό, καθώς και τη σωματική τους ασφάλεια», αναφέρει η αγωγή.

Τι αναφέρεται για τη στιγμή του ατυχήματος

Όπως είναι γνωστό ο Σταύρος Φλώρος χτυπήθηκε από προπέλα τουριστικού σκάφους όταν είχε πάει για ψαροντούφεκο κοντά στην παραλία όπου έμεναν.

Σύμφωνα με την αγωγή που αποκαλύπτει η Daily Mail, το σκάφος που χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταματήσει, έως ότου οι περίπου 20 τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό απαίτησαν από τον χειριστή να κάνει αναστροφή.