Μαρία Αντωνά: «Είδα την Κατερίνα Καραβάτου πάρα πολύ ήρεμη, μετρημένη σε όλα αυτά τα οποία ήθελε να πει»

Τόσο για το νέο τηλεοπτικό της βήμα, πλάι στην Κατερίνα Καραβάτου στο πρωινό του ΑΝΤ1, όσο και για την «κόντρα» ανάμεσα στον Πάνο Κατσαρίδη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο μίλησε η Μαρία Αντωνά στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα.

«Δεν έχω μπει καθόλου στη διαδικασία να σκεφτώ πως πρέπει να κερδίσουμε κάποιο στοίχημα. Έχω έρθει στη νέα εκπομπή με την Κατερίνα Καραβάτου με πάρα πολύ θετική διάθεση και από κει και πέρα θα κρίνει ο κόσμος», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

«Την Κατερίνα την είδα πάρα πολύ ήρεμη, μετρημένη σε όλα αυτά τα οποία ήθελε να πει και σ’ όλο αυτό που έδειξε. Είναι η Κατερίνα που ξέρουμε» δήλωσε, αρχικά, η όμορφη παρουσιάστρια το μεσημέρι του Σαββάτου στον Alpha.

«Με τον Πάνο Κατσαρίδη κάνω πάρα πολύ παρέα, είναι φίλος μου. Τον Δημήτρη Ουγγαρέζο τον εκτιμώ απεριόριστα και πραγματικά του εύχομαι, μέσα στο 2026, να του δοθεί μια ευκαιρία να βρεθεί ως κεντρικός παρουσιαστής γιατί νομίζω ότι είναι από τα πρόσωπα που του αξίζει να πάρει ευκαιρία» υπογράμμισε, παράλληλα, η Μαρία Αντωνά στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στον Alpha.