Μαρία Κωνσταντάκη: «Έχω παίξει από τα πιο αθώα κορίτσια, μια κωμική σεξουάλα έως την κακίστρω εποχής»

Η γνωστή ηθοποιός Μαρία Κωνταντάκη μίλησε για την πορεία της στην τηλεόραση και αποκάλυψε ότι συχνά συμβαίνει να προτείνονται στους ηθοποιούς ρόλοι που έχουν παίξει ξανά.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Τηλεθεατής και τη δημοσιογράφο Χριστίνα Αλεξίου και αναφέρθηκε στους χαρακτήρες που έχει ενσαρκώσει. Μάλιστα ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο της στη δραματική σειρά «Έρωτας φυγάς».

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαρίας Κωνσταντάκη:

Συμβαίνει μετά από μια επιτυχία να προτείνουν στους ηθοποιούς παρόμοιους ρόλους;

Φυσικά, για παράδειγμα, στα «Υπέροχα πλάσματα» υποδυόμουν τη γραμματέα και την αμέσως επόμενη χρονιά μου είχαν προτείνει να παίξω πάλι μια γραμματέα. Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Από την άλλη πλευρά, όμως, είναι και λογικό αν κάνεις κάτι το οποίο έχει γράψει, ο άλλος μετά να σε σκέφτεται σε σχέση με αυτό. Εγώ είμαι πολύ ευγνώμων γιατί μου έχουν ζητηθεί διαφορετικού τύπου γυναίκες. Έχω παίξει από τα πιο αθώα κορίτσια, όπως την Αστερόπη στο “Μίλα μου βρώμικα”, αλλά και την Έμυ στο «Μάνα εξ ουρανού», που ήταν μια κωμική σεξουάλα, την κακίστρω εποχής στον «Έρωτα φυγά» και άλλα.

Έχω την αίσθηση, όμως, ότι ακόμη και ως κακίστρω, ο κόσμος δεν σας έβλεπε αρνητικά.

Η αλήθεια είναι ότι την αγαπούσαν πολύ τη συγκεκριμένη ηρωίδα, παρόλο που, ειδικά την πρώτη σεζόν, ήταν φουλ τοξική. Τελείωνε το γύρισμα και έλεγα: «Παναγία μου, τι ξεστόμισα πάλι». Γύριζα στο σπίτι μου… ελαφρύ πουλάκι, επειδή είχα ξεσπάσει πάνω στον Κώστα Καζανά, που υποδυόταν τον άντρα μου. Όμως, προσπάθησα να τη δικαιολογήσω. Ξέρετε, συνήθως όταν κάποιος είναι πολύ επιθετικός, κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. Μπορεί να υπάρχει κάποιος φόβος, κάποιο τραύμα. Οπότε προσπάθησα να βρω τις δικαιολογίες και να την αγαπήσω, επειδή ούτως ή άλλως είχε και μια κωμική νότα. Έτσι, μπορεί να μη βγήκε θετικός ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, αλλά βγήκε συμπαθητικός.