Μαρία Μπεκατώρου: Τα καταφέραμε, το The Chase είναι μια συνήθεια τόσα χρόνια

Για την επιτυχημένη πορεία του The Chase, στην απογευματινή ζώνη του Μεγάλου Καναλιού, αλλά και για την προοπτική να την δούμε και σε κάποια άλλη ζώνη στο μέλλον μίλησε η Μαρια Μπεκατώρου στις δηλώσεις που παραχώρησε στα τηλεοπτικά συνεργεία και τους δημοσιογράφους.

«Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που το The Chase αποτελεί μια συνήθεια τόσα χρόνια στην απογευματινή ζώνη του MEGA. Τα καταφέραμε. Γενικά, είναι πολύ θετικά τα σχόλια και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό» επισήμανε, αρχικά, η παρουσιάστρια στις δηλώσεις που προβλήθηκαν στο Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά.

«Ο κόσμος το ‘χει αγαπήσει, είναι μια συνήθεια πια κάθε απόγευμα σε πολλά μέλη της οικογένειας. Εννοώ διαφορετικές ηλικίες και αυτό μας κάνει χαρούμενους. Γιατί δουλεύουμε πολύ γι’ αυτό, πάρα πολύ».

«Θα δούμε για κάποια άλλη ζώνη στο μέλλον. Μπορεί, μπορεί και όχι… τα κανάλια ξέρουν» συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρία Μπεκατώρου στο MEGA.