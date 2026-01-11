Μαριάννα Τουμασάτου: Να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Eurovision, αν πήγαινα εγώ φέτος θα ντρεπόμουν λόγω Ισραήλ

Η Μαριάννα Τουμασάτου είναι μία καλλιτέχνιδα που της αρέσει να μιλάει ευθέως και πολλές φορές τα όσα έχει δηλώσει έχουν προκαλέσει αίσθηση. Τη δική της αλήθεια μοιράστηκε για ακόμα μία φορά και δήλωσε ότι θα ήθελε να αποχωρήσει η χώρα μας από την Eurovision, καθώς παραμένει στον διαγωνισμό το Ισραήλ.

Η γνωστή ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Rosa και τον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Μαριάννα Τουμασάτου ομολόγησε ότι αν ήταν εκείνη συμμετέχουσα στην Eurovision θα ντρεπόταν, επειδή συμμετέχει φέτος το Ισραήλ.

«Θα ήθελα να το είχε κάνει χθες. Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision», δήλωσε κατηγορηματικά η γνωστή ηθοποιός.

«Εγώ θα ντρεπόμουν να ήμουν συμμετέχουσα ή συμμετέχων στον διαγωνισμό της Eurovision φέτος που συμμετέχει το Ισραήλ. Ναι, θα ντρεπόμουν. Δεν θα ήθελα. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πιο ισχυρό το συναίσθημα της ευρύτερης Δικαιοσύνης από την προσωπική προβολή. Όποιος και να πάει, θα προβληθεί. Ναι, οκ, το ξέρουμε. Αλλά αυτή η χρονιά είναι επικίνδυνη», δήλωσε ακόμα η Μαριάννα Τουμασάτου.

«Τα πάντα έχουν σημασία. Γιατί συνηθίζουμε. Άμα δεχόμαστε το ένα, θα δεχόμαστε και το άλλο. Τους Ρώσους τους βγάλανε. Γιατί; Δεν τους υπερασπίζομαι σε καμία περίπτωση. Κανέναν που πετάει βόμβες δεν υπερασπίζομαι. Αλλά αυτούς τους βγάλανε από παντού. Τους άλλους γιατί δεν τους βγάζουν;», πρόσθεσε.

Οι 35 χώρες θα συμμετέχουν στον μουσικό διαγωνισμό μετά από το ζήτημα με τη συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ έχει αποχωρήσει για φέτος η Ολλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία.

Σημειώνεται ότι το Nemo έστειλε πίσω το τρόπαιο που κέρδισε στην Eurovision, τονίζοντας ότι ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε για να μαλακώσει την εικόνα του Ισραήλ.