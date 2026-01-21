Μαριάννα Τουμασάτου: Παρά τον σεβασμό στη Μαρία Καρυστιανού, δεν μπορώ να δεχτώ τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις στο ελάχιστο

Για τη Μαρία Καρυστιανού και τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε για τις αμβλώσεις μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαριάννα Τουμασάτου στον «αέρα» της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, «Super Κατερίνα» στον Alpha την Τετάρτη (21.01.2026).

Αναφερόμενη στη δήλωση που έκανε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, προκαλώντας σάλο, η Μαριάννα Τουμασάτου τόνισε αρχικά:

«Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ήταν σε ζωντανή μετάδοση οπότε ήχησαν τα δικά της λόγια. Αλλά σαφώς έχουμε τελειώσει μ’ αυτά τα θέματα, της άμβλωσης και της αυτοδιάθεσης. Τα σώματα μας τα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς, δεν αποφασίζει ουδείς άλλος».

«Δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι με ξένισε. Εκτιμώ και σέβομαι το αγώνα της. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα και τα έχει βάλει με πολύ δύσκολα, πρόσωπα και θεσμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεται ο σεβασμός μου απέναντι στον αγώνα της και σ’ ό,τι περνάει αυτή η γυναίκα, που δεν θέλω ούτε να το διανοηθώ», πρόσθεσε η δημοφιλής ηθοποιός.

«Όμως δεν μπορώ, παρόλο τον σεβασμό μου, να δεχτώ αυτές τις κουβέντες στο ελάχιστο», υπογράμμισε, τέλος, η Μαριάννα Τουμασάτου στον Alpha.