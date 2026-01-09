Μαρίνα Βλαχάκη: Ο Στράτος Διονυσίου ήταν μεγάλος σταθμός μου, ξεψύχησε στα χέρια της αμπιγιέζ του

«Το λάθος του γιατρού ήταν ότι είπε στον Στράτο Διονυσίου πως είχε οσφυαλγία ή ισχιαλγία και του έβαλε παυσίπονα να κοιμηθεί» είπε μεταξύ άλλων Μαρίνα Βλαχάκη,

Άγνωστες λεπτομέρειες για τον Στράτο Διονυσίου και τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή, λόγω της μακρόχρονης προσωπικής και καλλιτεχνικής τους σχέσης, μίλησε η Μαρίνα Βλαχάκη στην κάμερα της «Super Κατερίνα» την Παρασκευή (09.01.2026).

«Ο Στράτος Διονυσίου ήταν μεγάλος σταθμός μου. Ξεψύχησε στα χέρια της αμπιγιέζ του. Αυτός από το προηγούμενο βράδυ είχε πόνους και πήρε την Ελένη, και της λέει “Ελένη, πονάω πάρα πολύ, σήκω κι έλα εδώ”. Έφυγε η Ελένη, πήγε, αλλά αυτός ο πόνος ήταν τόσος, που είχανε ειδοποιήσει τον γιατρό. Το λάθος του γιατρού ήταν ότι του είπε πως είχε οσφυαλγία ή ισχιαλγία και του έβαλε παυσίπονα να κοιμηθεί» περιέγραψε αρχικά η ερμηνεύτρια.

«Κι όταν πήγε η Ελένη ήτανε ο μισός στη μοκέτα και ο μισός στο κρεβάτι απ’ τους πόνους, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Παρόλα αυτά τον σηκώσανε, κατέβηκε, πήρανε ταξί για να τον πάνε στον Ευαγγελισμό, αλλά δεν πρόλαβαν και ξεψύχησε στα χέρια της έξω από την Βουλή», πρόσθεσε.

«Όταν έμαθα για την παράσταση από τηλεοπτική εκπομπή, στείλαμε με την Κατερίνα Πάλλα, τη συνεργάτιδά μου, επιστολή στο Παλλάς. Το μόνο που θα σου πω, ότι μετάνιωσα που υπέγραψα για να χρησιμοποιήσουν το όνομά μου και έπρεπε να επιμείνω στην αρχική μου απόφαση.

Γιατί, όταν πήγα εκεί τους είπα ότι εγώ δεν θέλω να αναφερθεί καθόλου ούτε η σχέση μου, ούτε καθόλου η Μαρίνα Βλαχάκη» πρόσθεσε ακόμα η Μαρίνα Βλαχάκη στον Alpha.