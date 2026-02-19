Media

Marseaux: «Ο Akylas είναι απίστευτος, από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι θα πάει εκείνος στη Eurovision»

«Είχα πάρα πολύ άγχος, ένιωθα ότι δεν μου ταιριάζει αυτό το πλαίσιο, του διαγωνισμού», είπε για τη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό
Τα συναισθήματά της μετά την προσπάθειά της να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision μοιράστηκε η Marseaux, η οποία υπογράμμισε ότι γνώριζε εξαρχής ότι ο Akylas θα είναι ο μεγάλος νικητής του «Sing for Greece». 

Η νεαρή τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον Αλέξανδρο Ρούτα το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026). Η Marseaux μίλησε για τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό για τη Eurovision και τον Akyla.

«Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματά μου», είπε αρχικά η γνωστή καλλιτέχνιδα.

Η Marseaux πρόσθεσε στη συνέχεια: «Είχα πάρα πολύ άγχος, ένιωθα ότι δεν μου ταιριάζει αυτό το πλαίσιο, του διαγωνισμού. Αλλά όταν τελείωσε, είπα ότι δεν το μετανιώνω καθόλου. Εν τέλει είχε μια γλυκιά “επίγευση” αυτό μέσα μου».

Η Marseaux ανέφερε επίσης: «Ο Akylas είναι υπέροχος, απίστευτος. Από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι θα πάει εκείνος στη Eurovision».

