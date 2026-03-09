MasterChef: Ποιος θα κερδίσει απόψε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και ποιοι θα είναι στο τέλος της βραδιάς οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;

Απόψε, Δευτέρα 9 Μαρτίου, έντεκα μέλη της Μπλε μπριγάδας βρίσκονται στην κουζίνα του MasterChef 10 και ετοιμάζονται για τη δοκιμασία του Mystery Box, μετά την ήττα τους στην τελευταία Ομαδική Δοκιμασία και την αποχώρηση της Φιλιώς Φλυτζάνη.

Η Μπλε και η Κόκκινη μπριγάδα έχουν βρεθεί αντιμέτωπες πέντε φορές μέχρι τώρα, με το σκορ να είναι 3-2 υπέρ της Κόκκινης μπριγάδας. Αυτή η μαγειρική «σύγκρουση» θα συνεχιστεί μέχρι τη «μητέρα των μαχών» και την τελική επικράτηση της μίας μόνο μπριγάδας. Από τη νικήτρια μπριγάδα θα προκύψει ο 2ος φιναλίστ που θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ και φυσικά ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10, που θα κερδίσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο συνολικά των 100.000 ευρώ!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέλη της Μπλε μπριγάδας θα μάθουν απόψε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η ένωση των δύο μπριγάδων. Από εκείνη τη στιγμή και μετά οι δύο μπριγάδες θα ζούνε μαζί κάτω από την ίδια στέγη και θα συγκρούονται μαγειρικά κάθε ημέρα.

Στη νέα εβδομάδα, που ξεκινά απόψε η θεματική είναι οι «Συνεργασίες» και τα μέλη της Μπλε μπριγάδας καλούνται να αποδείξουν πόσο καλά γνωρίζει ο ένας τον άλλον και πόσο αποτελεσματικά μπορούν να συνεργαστούν.

Στην αποψινή δοκιμασία η τύχη του κάθε παίκτη στον διαγωνισμό δεν βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά του χέρια. Κι αυτό γιατί θα μαγειρέψουν σε ζευγάρια και κάθε ζευγάρι θα πρέπει να ετοιμάσει ένα πιάτο. Από τους έντεκα θα σχηματιστούν τρεις μαγειρικές μονομαχίες. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε δύο μονομαχίες μεταξύ ζευγαριών και μία μονομαχία στην οποία ένα μέλος της Μπλε μπριγάδας θα μαγειρέψει μόνο του εναντίον δύο παικτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε ζευγάρι θα έχει ένα πιάτο και κοινή μοίρα! Τα ζευγάρια που θα νικήσουν στις μονομαχίες θα παραμείνουν ασφαλή, ενώ τα ηττημένα θα βρεθούν αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της αποχώρησης.

Στο τέλος της βραδιάς θα προκύψουν δύο υποψήφιοι για αποχώρηση. Ο μόνος που είναι ασφαλής, ακόμη και αν ηττηθεί, είναι ο Γιώργος Αχλαδιώτης, καθώς ως αρχηγός προστατεύεται από την ασυλία του. Τα ζευγάρια των μονομαχιών θα τα ορίσει ο ίδιος.

Σε αυτή την εβδομάδα, που είναι αφιερωμένη στις συνεργασίες, καλεσμένοι των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι δύο παίκτες που άφησαν το δικό τους στίγμα στο MasterChef. Ένα δίδυμο που γνωρίζει πολύ καλά τις απαιτήσεις μιας δοκιμασίας, όπως η αποψινή και έχει αποδείξει ότι, όταν δύο διαφορετικές μαγειρικές φιλοσοφίες ενώνονται στην κουζίνα, μπορούν να εξελιχθούν σε αληθινή φιλία, ακόμα και αν ξεκινήσουν κάπως … εκρηκτικά, εξαιτίας ενός… κουλί!

Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τον Παντελή Βούρο και τον Χαράλαμπο Κοτσώνη από το MasterChef 3!

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Δευτέρα 9.3.26:

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Δευτέρα 9.3.26- επεισόδιο MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star:

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€.

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Κώστας Τριπύλας

Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Project Manager: Στέργιος Νένες

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Βλάχος

Culinary Consultant: Νίκος Θωμάς

Σκηνογράφος: Χριστίνα Κωστέα

Αρχισυντάκτης: Νίκος Κακαρίκας

Παραγωγός: Star

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions