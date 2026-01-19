MasterChef: Συνεχίζονται απόψε οι auditions – Οι τρεις κριτές αναζητούν τους καλύτερους μάγειρες

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου το «MasterChef», άνοιξε ξανά την πόρτα της κουζίνας τους και οι chef, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης, Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχτηκαν στις auditions επίδοξους μάγειρες από κάθε γωνιά της γης.

Φέτος το «MasterChef» κλείνει 10 χρόνια και τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο. Απόψε, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00, οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι ρίχνονται με ζήλο στη μαγειρική μάχη των auditions.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο στόχος τους είναι να κερδίσουν τα δύο «ναι» των τριών κορυφαίων chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, που θα τους οδηγήσουν στην επόμενη φάση και θα κρατήσουν ζωντανό το όνειρο της κατάκτησης του τίτλου του επόμενου MasterChef της Ελλάδας!

Για όσους, όμως, δεν μπορέσουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων το ταξίδι του MasterChef 10 θα τελειώσει νωρίς, αφού ένα ή κανένα «ναι» δεν είναι αρκετά για να συνεχίσουν.